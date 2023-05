Karsten Lauritzen advarer: Hvis det ikke ændres, risikerer Folketinget at kollapse

NORDJYLLAND:I sensommeren 2016 begyndte Karsten Lauritzen at vrisse af folk.

Han var rastløs og anspændt, han sov dårligt, og han mistede hyppigt overblikket.

Han var blevet offer for det, som han i dag ser som et større problem, som ikke kun risikerer at sende politikere i hobetal i sygesengen med stress.

Det er et problem, som risikerer at true det tillidsbaserede, repræsentative demokrati, som vi bryster os af.

Politik går simpelthen for stærkt.

Det skriver han i bogen "Lad det gå langsomt", som udkommer tirsdag.

Den tidligere skatteminister fortæller, at tankerne bag bogen har over 10 år på bagen, men at det ikke blev til meget snak om at sætte farten ned, da han i 2015 fik pladsen som skatteminister i den anden af Lars Løkke Rasmussens regeringer.

- Når du sidder i regering, får du at vide, at du skal passe din skattepolitik.

Drop tv-teatret

En af den tidligere folketingspolitiker og ministers centrale pointer er, at hastigheden i politik ofte er fællesnævner bag en lang række demokratiske sygdomme.

Han kritiserer både medier og politikere for at have et usundt samspil, når politikere for eksempel kommer med politiske forslag baseret på enkeltsager. Forslag, der skal være vildere og mere og mere populistiske for at bryde nyhedsmuren og blive set og bemærket af vælgerne.

Karsten Lauritzen er i dag branchedirektør for transport i Dansk Industri. Foto: Morten Germund

Som minister bliver man også populær ved at gennemføre sit lovprogram hurtigt, så det er tydeligt både for ens chef, statsministeren, og befolkningen, at man får tingene gjort.

Men det er bare sjældent den bedste måde, siger Lauritzen.

- Der er masser af eksempler på, at jeg er blevet utålmodig og gerne ville have ting hurtigere igennem. Men min analyse er bare, at i den tid, jeg var minister, blev resultatet bedre på de ting, vi brugte lang tid på, og de forhandlinger, der trak ud.

I dag skal et lovforslag mindst tage 30 dage at gennemføre, og der foreslår himmerlændingen helt konkret, at man kunne sætte grænsen op til 60 eller 90 dage.

At alt går så hurtigt i medierne, har også fået politikerne til at gribe til mere og mere desperate metoder for at få opmærksomhed.

Det sker blandt andet ved at indkalde til "ligegyldige" samråd, hvor man spilder et helt embedsværks tid og ressourcer.

- Da jeg startede i FT i 2007, skulle der tre personer til at indkalde et samråd, nu skal der bare én. Der kan man jo spørge sig selv, om det er klogt. Måske skulle der være to partier om at indkalde, så det ikke bliver den slags tv-teater, det nogle gange er i dag.

Udflytning koster penge

19. august 2016 stod Karsten Lauritzen i Hjørring på et pressemøde og fortalte, hvor fantastisk det var gået med udflytning af statslige arbejdspladser og rekrutteringen af medarbejdere.

I dag ser han ikke helt så sort/hvidt positivt på udflytningerne.

- Jeg gik til valg første gang på, at Fødevarestyrelsen skulle ud, hvor fødevarerne bliver produceret. Jeg er blevet klogere på, at det er fint at have det politiske synspunkt, men det er vigtigt at formulere det, så det ikke er så populistisk, siger han.

Daværende skatteminister Karsten Lauritzen besøger SKATs kontorer i Hjørring i 2015. Arkivfoto: Torben Hansen

Ifølge Karsten Lauritzen er udflytning af statslige arbejdspladser et eksempel på, at man kan undervurdere, hvor vigtigt ro og kontinuitet er for demokratiet.

- For der kommer til at være en regning, og der går noget tid, før man kan levere den samme service. Du kan ikke spare penge og udflytte, siger han.

En anden ting, man ikke brugte nok penge på, var SKAT.

Karsten Lauritzen blev skatteminister på et tidspunkt, hvor det var tydeligt, at der var bunkevis af skandaler, og han blev sat i spidsen for at rydde op og genoprette.

Han er i bogen ikke glad for at placere skyld på hverken navngivne politikere eller embedsmænd. Men han er ikke bange for at sige, at VK-regeringen i nullerne stak sparekniven ind for dybt.

- Selvfølgelig kan man spare og gøre ting mere effektivt i det offentlige, men hvis man stikker sparekniven ind for dybt, går det galt, siger Lauritzen.

Giv politikere mere i løn

Et af de store problemer for demokratiet er desuden, at for få vil være politikere.

Dels fordi det er et udsat job, hvor man konstant skal være på, dels fordi vilkårene ikke er attraktive for mange dygtige mennesker.

- Jeg møder rigtig mange, som gerne ville gøre en forskel og synes, at politik lyder spændende - men gå ind i politik kunne de aldrig drømme om. Uanset om man stemmer på Enhedslisten eller Venstre, vil man gerne have et demokrati, hvor flest muligt har lyst til at række hånden i vejret, men der er for få i dag, siger den tidligere minister.

Karsten Lauritzen gik selv direkte fra ungdomspolitik og posten som formand for Venstres Ungdom ind i landspolitik, da han blev valgt til Folketinget i 2007, og i dag er der mange, der kommer direkte fra universiteterne og ungdomspartierne.

En ung Karsten Lauritzen til valgfest, da han var næstformand i Venstres Ungdom. Foto: Martin Damgård

Hvis der kommer for mange af "den slags", kan det blive et problem, vurderer han. Han mener, at vilkårene er for uattraktive for børnefamilier og for mennesker med karriere.

- Det skal ændres, hvis vi ikke skal have et folkestyre, hvor det kun er dem, der kommer fra ungdomspolitik eller dem, der er på vej til pension, det er attraktivt for, siger han.

Mange vil utvivlsomt tænke, at politikeres løn er helt fin i forvejen, men Karsten Lauritzen mener, at debatten om politikeres løn er for populistisk - på grænsen til det skingre.

- Som borger skal man acceptere, at demokrati koster, og hvis vi gerne vil have nogen til at tage ansvar, koster det nogen penge, siger han.

Derfor foreslår han, at politikere skal have højere løn, en mere normal (og lavere) pensionsordning og ikke mindst mulighed for at tage betalt orlov, så politikere kan "komme ud i virkeligheden", også mens de er folkevalgte.

Også ude lokalt

Lokalpolitikere er en vigtig fødekæde til Folketinget og selvfølgelig også vigtige i sig selv. Derfor bør flere af dem ifølge Karsten Lauritzen honoreres som fuldtidsansatte.

Lauritzen foreslår, at alle danske kommuner burde gøre det til et fuldtidsjob at være udvalgsformand, som det i dag er tilfældet i de største byer. Herunder Aalborg Kommune, hvor en udvalgsformand (eller rådmand) får knap 900.000 kroner om året.

I Jammerbugt Kommune får man til sammenligning knap 250.000 kroner om året for at være udvalgsformand, og det foreslår Lauritzen altså sat op, så politikerne har et incitament til at sætte sig ordentligt ind i sagerne og gøre en endnu større indsats.

Hvis du ikke sætter lønnen op for menige byrådsmedlemmer, skaber det så ikke bare et endnu mere tydeligt A- og B-hold i byrådene?

- Det er der i forvejen. Politik er også mesterlære, så når du starter med at blive valgt ind, må du starte på B-holdet, og så kan det være, du på et tidspunkt kommer op på A-holdet, siger han.

Til gengæld skal man droppe det, som er helt normal kutyme i dag, nemlig at man på valgnatten og i konstitueringen slår handler af med hinanden for at få de såkaldte ben, som ofte er bestyrelsesposter i kommunale selskaber, siger Lauritzen.

Lauritzen forstår godt, at politikerne gør det, men det er ikke godt for vores lokaldemokrati.

- Man burde droppe det med, at man opfinder en masse bestyrelsesposter og i stedet sætte nogen med noget mere faglig indsigt eller specifik erfaring ind, siger han.

”Kunne have endt som de gule veste”

Karsten Lauritzens bog er ikke en fortælling om, at alt er gået galt i dansk politik, og der kører også en nordjysk, underspillet optimisme som en rød tråd igennem bogen.

Men han ender alligevel med at konkludere, at "Systemet sprænger sig selv i luften, hvis nogle af dem, der sidder på flæsket, ikke ændrer rammebetingelserne".

Det betyder ikke, at alt går ned i toilettet uden en revolution i morgen. Men man er nødt til at handle i god tid, inden tingene går for galt, siger han.

- Danmark er et fantastisk land med en masse fornuftige mennesker. Så hvis man deler min analyse, så foretager man sig nogle justeringer og ændringer, og så kommer vi aldrig derhen. Men hvis man ikke gør noget, springer låget af trykkogeren. Hvornår det er, tør jeg ikke spå om, siger han.

Han mener, at et nyligt eksempel er sagen om lastbilvognmændene og kilometerafgiften, som han sammenligner med "De Gule Veste". Og nogle af de regeringskritiske demonstrationer under coronakrisen.

Så mere langsomhed i politik vil være et centralt element til at undgå de ting?

- Ja, for det handler også om, at når vognmænd demonstrerer, er det, fordi de er frustrerede. De føler sig ikke set, de føler sig ikke hørt. Der har ikke været tid til at tale med dem om, hvordan de kører grønt. Der har ikke været lyttet til dem. Og grunden til, at de ikke føler sig hørt eller set, er, at det hele skal gå så forbandet stærkt.

Men det endte alligevel langtfra som De Gule Veste?

- Det gjorde det ikke, men det var det på vej til. Det kunne sagtens være endt som "De Gule Veste, mener Karsten Lauritzen."