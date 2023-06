Klar melding: Vestervig får en friskole

Opdateret kl. 23.05: Artiklen er opdateret med en præcision af starttidspunktet for den nye friskole, som allerede er skoleåret 2024/25.

VESTERVIG: Et flertal i Thisted Kommunalbestyrelse har her til aften har besluttet at lukke Vestervig Skole, og det har fået en gruppe borgere til at reagere prompte.

I en pressemeddelelse skriver initiativgruppen, at arbejdet med at etablere en privat- eller friskole fra skoleåret 2024/25 straks går i gang.

- Visionsløst ud over alle grænser og et billede af en kommunalbestyrelse, der nægter at gøre op med den forældede økonomiske silotænkning, der praktiseres i kommunerne, hvor man ikke kigger på den samlede kommunekasse som én kasse –og heller ikke er i stand til at udvise det mod, det vil kræve at tænke anderledes, siger Henriette Blander Steffensen, formand for skolebestyrelsen på Vestervig Skole.

- Nogle kommunalpolitikere, der siger ét i valgkampen, og gør noget andet efter valget, og dermed fremstår totalt utroværdige. Kommunalpolitikere, der ønsker en centralisering af alt i Thy i Thisted på trods af, af kun en tredjedel af Thys borgere bor i Thisted. Det er, udover en enorm skuffelse og frustration, noget af det vi står tilbage med efter beslutningen.

Hun mener, at Vestervig Skole, i denne proces, aldrig var tiltænkt en reel chance:

- Udvalgsformand Peter Larsen (V) har været imod, at der skulle drives skole i Vestervig, og han har ikke ønsket at føre en reel debat med borgerne omkring det her. Derfor er alle nuancer heller ikke kommet på bordet. Vi forstår ikke, hvordan man på den her måde, som ansvarlige politisk valgte medlemmer af Thisted Kommunalbestyrelse, kan se sig selv i en proces, der er kørt fuldstændigt af sporet, ikke mindst på grund af flertallets ageren i den her sag. Alle politiske partier kendte til skolernes situation under valgkampen. Det er ikke nyt stof, påpeger Henriette Blander Steffensen og fortsætter:

- Tidligere tiders princip om ordentlighed i kommunalbestyrelsen, hvor man siger noget i valgkampen og lægger en retning inden et valg, som så er det, man gør efter et valg, tager man i den grad afsked med i denne sang.

Ny skole på vej

Arbejdet med at skabe den nye skole bliver sat i gang allerede onsdag.

- Vi forventer at indkalde alle forældre og kommende forældre til et informationsmøde i starten af august. Vi skal have afdækket opbakningen til en privat- eller friskole, der bliver for alle i Sydthy, der måtte være interesserede, og så skal vi have skabt det økonomiske fundament. Her er vi fortrøstningsfulde, siger Henriette Blander Steffensen.

Der er dog en ikke uvæsentlig joker i spillet om et nyt privat skoletilbud:

- Det bliver spændende at se, om Thisted Kommunalbestyrelse ønsker at tryne Vestervig totalt og sætte prisen på bygningerne så højt, at vi skal bygge nyt og efterlade de gamle bygninger som spøgelsesbygninger og en skamstøtte over en forkert beslutning, eller om Thisted Kommune har bare lidt ordentlighed i behold og trods alt bakker op om et nyt skoletilbud, der ikke er i kommunalt regi, siger Henriette Blander Steffensen.

De elever, der ikke vælger et privat skoletilbud i Vestervig, overflyttes til skolen i Hurup.