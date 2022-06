Kollerup fik mavesår efter corona og krisehåndtering: - Det var godt for mig med et wake-up call

THY/MORS:I januar 2021 udgik en meddelelse fra Erhvervsministeriet om, at erhvervsminister Simon Kollerup (S) var sygemeldt med mavesår.

Sygemeldingen kom som kulminationen på et år, der var præget af corona og krisestyring på den helt store klinge, hvor ministeren stod på mange pressemøder og talte om hjælpepakker til erhvervslivet.

- Coronaen var en overraskelse og en højintensiv periode for os alle sammen, hvor der var rigtig meget på spil. Derfor giver man alt, hvad man har, og det gjorde jeg også, siger Simon Kollerup og fortsætter:

- Jeg kunne måske ikke se det i de uger, hvor det stod på, for det var selvfølgelig utrolig hårdt, men i dag er jeg lige ved at sige, at det var godt for mig lige at få det wake-up call.

Fysisk måtte han trække i nødbremsen og tage en måned væk fra den politiske scene, mens han plejede sit helbred. I dag mener Simon Kollerup, at det pludselige stop gjorde ham godt.

- I dag, hvor jeg har lagt det sygdomsforløb bag mig, vil jeg vove den påstand, at jeg er blevet en markant bedre leder, og jeg har taget ansvar for, at jeg skal have et arbejdsliv, der også er bæredygtigt, så det kan holde mange år frem i tiden. Man er nødt til at gå fokuseret til værks og bruge sin energi og tid på det, der er vigtigt lige nu.

Prisen for en toppost i politik kan være høj, men i løbet af sin sygemelding fik ministeren mulighed for at overveje, hvad der i virkeligheden betyder noget for ham.

- Pludselig blev det legitimt for mig at gøre til nogle konkrete overvejelser, og det betyder, at jeg som politiker og som menneske står et stærkere sted i dag. Jeg er blevet meget bedre til at styre min tid og ikke lade mig stresse af ting, som jeg inderst inde godt ved ikke er så vigtige. Der skal være plads til at være familiefar, og at man kan tage med til fodbold i weekenderne, og så skal man huske at holde ferie, når der er ferie, i stedet for at hænge i telefonen, siger han.

Det er tre år siden, Simon Kollerup blev ringet op af Mette Frederiksen og tilbudt posten som erhvervsminister. Dermed blev han regeringens yngste minister, men udpegelsen vakte ikke udelt begejstring. En kendt iværksætter kaldte det ligefrem "en flyvende fuckfinger til erhvervslivet".

Det gik ikke Simon Kollerups næse forbi.

- Det kom bag på mig, at man valgte at gå så hårdt til værks, for den person kendte mig jo ikke. Jeg oplevede kritikken som en lidt københavnersmart automatreaktion, og det gav mig faktisk bare lyst til at modbevise det. Jeg mener, at min alder giver mig en god energi til arbejdet, og mine over 10 år lange erfaring som folketingsmedlem giver mig også den solide politiske baggrund, som jeg har glæde af i det daglige, når jeg som erhvervsminister skal forhandle politiske løsninger til glæde for vores erhvervsliv, siger han.

Den opmærksomhed, der er kommet om Simon Kollerups person siden udnævnelsen, har været mærkbar. Alligevel er det ikke steget ham til hovedet, forsikrer han:

- Jeg kan mærke, at der er mange flere, der ved, hvem Simon fra Thy er, men jeg oplever det som en positiv opmærksomhed. Jeg var til Thy Rock i fredags, hvor rigtig mange kom hen for at få en selfie og en snak. Det er dejligt at gå rundt på Thy Rock, hvor det ikke er erhvervsministeren, der kommer gående, det er bare Simon. Min batterioplader er at komme hjem til Thy og Mors. Der kan jeg fysisk mærke, at skuldrene sænker sig, og der er en ro. Det er som balsam for sjælen,

Nu lurer et folketingsvalg om hjørnet, og Simon Kollerup håber på vælgernes opbakning til at tage endnu en tørn for Danmark:

- Jeg er rigtig stolt over det, vi har opnået i løbet af de tre år, jeg har været minister, men jeg synes ikke, vi er i mål endnu. Når det handler om at skabe et Danmark, der er i balance mellem land og by, så har jeg stadig større ambitioner, der skal indfris.