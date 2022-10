Kom med til Nordjysk Valgtræf

AARS:Torsdag aften kl. 19 er der på Vesthimmerlands Gymnasium i Aars mulighed for at møde de nordjyske kandidater, når de nordjyske medier sammen afholder Nordjysk Valgtræf.

Det er første ud af tre valgtræf, hvor TV2 Nord, P4 Nordjylland og Nordjyske sætter alle 14 partier stævne. Partierne får mulighed for at svare på, hvad de vil med Nordjylland og Danmark.

Og de fremmødte får mulighed for at påvirke debatten ved blandt andet at vælge et emne, politikerne skal debattere, og stille spørgsmål direkte til kandidaterne.

- Debatter i valgkampen, hvor borgerne kan møde kandidaterne ansigt til ansigt, er fantastisk vigtige. De er jo en fysisk manifestation af det demokratiske fællesskab, som bliver skabt, når vi vælger et nyt folketing, siger ansvarshavende chefredaktør i Det Nordjyske Mediehus, Karl Erik Stougaard.

- I Det Nordjyske Mediehus har vi som mål at skabe og understøtte fællesskaber, og deri ligger også, at vi ser det som vores kerneopgave at facilitere den politiske debat i Nordjylland. Det er lige præcis derfor, vi er medarrangører af de tre kommende valgtræf.

Det bliver Ralf Dahl Gottschalk fra P4 Nordjylland, Emma Fjordbak fra TV2 Nord og Johannes Jacobsen fra Nordjyske, der vil forsøge at styre slagets gang. Med mange politikere på scenen er der nok at holde styr på.

Af de 14 opstillingsberettigede partier deltager 13 torsdag aften. Det er kun Moderaterne, der har meldt afbud. De er til gengæld med, når der er valgtræf igen mandag 24. oktober og onsdag 26. oktober.

Det er gratis at deltage, der er ingen tilmelding, men mød gerne op i god tid. Dørene åbner 18.30, og efter debatten vil der være mulighed for at fortsætte snakken med kandidaterne.

Hvis du ikke har mulighed for at møde op, men gerne vil følge debatmødet hjemme fra sofaen, så live-streamer vi hele debatmødet på Nordjyske.dk fra kl. 19 torsdag aften 13. oktober.