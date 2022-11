Konservativ fik en glædelig overraskelse

NORDJYLLAND:Konservative Per Larsen fik en glædelig overraskelse, da han onsdag eftermiddag mødte op til den personlige stemmeoptælling hos DR Nordjylland i Aalborg.

- Jeg havde ikke mulighed for at følge med, da jeg sad i bilen. Jeg blev mødt af min partifælle Jakob Axel Nielsen, der fortalte, at jeg var så langt foran, før de sidste stemmer blev talt op, at han ikke længere kunne hente mig. Så han ønskede tillykke med valget, fortæller Per Larsen.

- Det blev jeg naturligvis glad for. Det er en enorm forløsning, når man har kæmpet for det i så lang tid, som denne valgkamp, der reelt har varet i tre-fire måneder, siger han.

Udover ikke at have fået mange timers søvn i de seneste uger, hvor valgkampen officielt har været i gang har Per Larsen også har tabt sig et par kilo.

- Men det er jo glemt nu, hvor det er lykkes at blive genvalgt, siger han.

Per Larsen blev første gang valgt til Folketinget ved det seneste valg i 2019.

Håber på sundhedsområdet

Per Larsen blev et landskendt ansigt i forbindelse med corona-nedlukningen, da han var sit partis sundhedsordfører - et ordførerskab, som han håber at kunne fortsætte med, når den nye folketingsgruppe mødes.

- Nu er vi desværre blevet lidt færre i folketingsgruppen, så vi får nok at se til. Og jeg har et rigtigt godt kendskab til sundhedsområdet, som er en mærkesag for mig, så jeg håber at kunne blive ordfører på det område igen, siger Per Larsen.

Det Konservative Folkeparti mistede to mandater og har nu ti mandater.

Per Larsen sidder også i regionsrådet i Nordjylland, men han tror ikke, det ved dette valg har været en fordel at være et kendt navn på stemmelisten fra regionsrådsvalget.

- Jeg møder nogle, der mener, at man ikke kan klare begge job, og at jeg skal koncentrere mig om det ene eller det andet, siger han.

- Men jeg mener, det er en fordel at sidde begge steder. Jeg bruger min viden om de forskellige sundhedsområder, mit kendskab til fagforbundene, interesseorganisationer videre begge steder, siger han.

Per Larsen fik 2384 personlige stemmer, mens Jakob Axel Nielsen fik 2076 stemmer.