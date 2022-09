Konservativ politiker i angreb på DR - har gjort det før

AALBORG:- Hvis det her er niveauet, DR kan præstere, kan jeg ikke love, at vi vil begrænse besparelserne til de 270 millioner kroner, der ligger i det nuværende politiske forslag, skrev rådmand i Aalborg Byråd Morten Thiessen (K) blandt andet til en DR-artikel, der blev delt på Facebook lørdag efter De Konservatives landsråd.

Kommentaren er nu fjernet, men TV 2 Nord nåede at fange kommentaren, inden den blev fjernet. Til TV 2 Nord understreger Morten Thiessen, at det ikke er ham, der har fjernet kommentaren.

DR-artiklen fra De Konservatives landsråd fokuserer blandt andet på de sager om løgne og usandheder, der for tiden hænger over partiets formand Søren Pape Poulsen. Og det ville Morten Thiessen ikke finde sig i.

- Jeg skrev kommentaren, fordi DR ikke overholdt den aftale, som jeg troede, de danske borgere har med DR.

Er det ikke journalisters opgave at skrive om de relevante sager, der er oppe at vende? Hvorfor skulle DR ikke skrive om Søren Pape Poulsens løgne?

- Det må de gerne. Men i selve referatartiklen bør det, hvis man har forstået public service-ansvaret, dreje sig om det politiske indhold, og så kan man lave den anden artikel ved siden af. På landsrådet bliver De Konservatives politiske planer præsenteret, og det kommer til at stå i skyggen af noget, man lige så godt kunne have skrevet i en anden artikel.

Og så skriver du så "Hvis det her er niveauet, DR kan præstere, kan jeg ikke love, at vi vil begrænse besparelserne til de 270 millioner kroner, der ligger i det nuværende politiske forslag."?

- Det er udtryk for, at jeg ikke synes, vi har fået noget for pengene. Det er dårligt redaktionelt håndværk at prioritere på den måde.

Men er det din opgave som politiker at vurdere journalistiske vurderinger på DR?

- Det er min opgave som politiker at mene noget. Det er det, vi er valgt til. Jeg vil ikke bestemme over noget konkret redaktionelt. Men når man har brugt rigtig, rigtig mange penge på at frikøbe DR af den clickbait-stil, der hærger på alle andre kommercielle medier, så man må godt forlange, at man skal have en lille smule mere overblik. At man tilrettelægger stoffet ud fra et væsentlighedskriterie og ikke efter en masse hurtig opmærksomhed.

På partiernes landsråd, landsmøder og kongresser handler det om politik, siger Morten Thiessen. Og hvis man vil gøre danskerne klogere på det valg, der kommer lige om lidt, skal opmærksomheden rettes mod det, mener han.

- Og det er en utrolig vigtig samfundsopgave. Det kan godt være, at karaktertegningen af partilederne også kan være vigtig senere hen, men den kan man altså lave 364 andre dage om året.

Men du kan ikke se, at det også er relevant at have det her forhold i Søren Pape Poulsens liv med? Han er statsministerkandidat, potentiel fremtidig statsminister.

- Jo, men ikke i samme artikel.

Hvorfor ikke?

- Man kan gøre det i en anden artikel, for her kommer et billig clickbait-trick til at stå i vejen for, at man kan få serveret en væsentlig, politisk historie.

Havde du faret i flint på samme måde, hvis det havde være en anden politisk leder? Er det ikke bare, fordi det er din partileder?

- Nej, hvis de havde brugt Socialdemokratiets kongres i Aalborg til at skrive om Mette Frederiksens familie, så ville jeg virkelig også synes, at det var mærkeligt.

Men det er jo ikke bare at skrive noget om Søren Pape Poulsens familie. Det er jo nogle forholdsvist alvorlige historier, der handler om løgne.

- Men jeg afviser heller ikke, at det kan være en separat historie, der er værd at forfølge. Spørgsmålet er bare, om man skal bruge pladsen på at stå i vejen for et væsentligt politisk budskab.

Men skal man virkelig som politiker kunne true DR med besparelser, bare fordi man synes, at noget journalistisk fokus er forkert?

- Jeg synes godt, man kan have en mening om, hvad forholdet er mellem pris og kvalitet. Også når det drejer sig om DR. Jeg synes, det her er dårligt redaktionelt håndværk.

Kunne du så ikke bare have skrevet det i stedet for?

- Jo, det kunne jeg da godt. Men jeg synes simpelthen, det var så skuffende. Det kunne jo være, at det var interessant at få frem, hvad De Konservative rent faktisk mener.

Ikke første gang

Har du et problem med DR?

- Nej, faktisk ikke. Jeg er nok en af de flittigste brugere af deres ydelser. Jeg er normalt rigtig tilfreds. Blandt andet med formater som Orientering og Detektor som kan noget af det, jeg synes, den normale politiske dækning mangler.

Det er dog ikke første gang, Morten Thiessen harcelerer mod DR på Facebook. 1. juni 2017 skrev Morten Thiessen er opslag, hvor han delte en artikel om, at DR angiveligt ikke havde styr på, hvordan 25 chefer var blevet ansat. Artiklen findes ikke online længere.

I opslaget skriver Morten Thiessen blandt andet:

- Det sejler for DR. Ikke alene holder man en enorm lønfest for de forsvarsløse licensbetaleres penge, man har ikke engang styr på, hvordan hovedparten af en ustyrlig stor mængde ledere er blevet ansat.

- Pludselig virker Hella Joofs idé om at "brænde hele lortet ned hvert syvende år" ikke så tosset endda, det eneste man i den anledning kan ærgre sig over, er, at det kun er muligt at nedbrænde DR én gang.

Morten Thiessen griner over telefonen.

Det er da også en rimeligt voldsom kommentar?

- Jo, men du behøver ikke at lede ret langt for at finde politikere, der gerne vil lukke DR helt. Det vil jeg ikke. Jeg har bare store forventninger til, at vi har en public service-institution som DR, som rent faktisk kan det, som der muligvis ikke er kommerciel interesse i. Det er derfor, DR findes. Det er en utrolig vigtig samfundsfunktion.

- Heldigvis har vi armslængdeprincippet, hvor der er en bestyrelse, der ansætter den øverste leder. Hvad der til gengæld er til forhandling hvert år, er DR's budget. Og der har vi forskellige holdninger til, hvor meget der skal puttes i kassen. Og så vil der være overvejelser om, hvor godt man synes, de løser opgaven. Jeg kan simpelthen ikke se det kontroversielle i, at man har en holdning til DR's budget.

Du kan ikke se, at det er kontroversielt at skrive "Hvis det her er niveauet, DR kan præstere, kan jeg ikke love, at vi vil begrænse besparelserne til de 270 millioner kroner"?

- Nej, vi kunne jo fint give public service-pengene til en anden institution, hvis vi synes, opgaven bliver for dårligt løst.

Men du kan ikke se, at konteksten er, at DR skriver noget om din partileder, som du ikke kan lide …



Morten Thiessen afbryder.

- Jeg kan godt se, at det lugter af, at jeg ikke vil have, at de skriver noget dårligt om De Konservative, men det er ikke der, den er.

… og så truer du dem med større besparelser?

- Jeg ville være irriteret, hvis de skrev det her om en hvilken som helst politisk leder på den dag, hvor de holdt deres store tale. For det her gør politik dummere. Og i en tid hvor politikerleden blomstrer, har vi ikke brug for mere af det her.

Der er også i tiden et kald på at højne debatniveauet. Bidrager du til det ved at true DR med yderligere besparelser, fordi du synes, de laver dårlig journalistik?

- Jeg synes, at jeg fortæller dem, at de skal oppe sig. Jeg giver mig ikke til at hugge på DR, hvis de i øvrigt laver en sober dækning af en hvilken som helst begivenhed.

Hvorfor er det, at du skal bestemme, hvornår noget er en sober dækning?

- Det er jo en smagssag. Hvis man har argumenterne i orden for, at man synes, det er forkert, så må man komme ud med dem. Det forsøgte jeg for eksempel i lørdags.

1. august 2017 skrev Morten Thiessen et opslag på Facebook i forbindelse med nyheden om, at DR genansatte en tidligere mediedirektør som ekstern mangfoldighedskonsulent.

- DR er ude af kontrol, og vi kan ikke længere være det bekendt. Start med at fjerne hele ledelsen og en tredjedel af budgettet - gerne i morgen, lød det.

- Ja, siger Morten Thiessen over telefonen for at bekræfte, at han står inde for kommentaren.

Er det, du giver udtryk for i dine opslag og kommentarer på Facebook, De Konservatives mediepolitik eller er det Morten Thiessen?

- Det her er Morten Thiessen for fuld udblæsning.