Kraftig modstand mod misbrugscenter - men endnu et forsøg på at bremse det er glippet

ØSTER BRØNDERSLEV: Planen om at etablere et opholdssted for tidligere misbrugere har givet stor ballade i Øster Brønderslev.

Foreløbig tyder alt dog på, at planerne bliver forvandlet til virkelighed. Og det er selvom modstanden - også visse steder i byrådssalen - faktisk er indædt.

En af modstanderne mod misbrugscenteret er Ole Jespersgaard (S). På denne uges byrådsmøde forsøgte han endnu en gang af få forhindret misbrugernes indtog i byen.

Ole Jespersgaard understregede, at han ikke principielt er imod et misbrugscenter - men han føler dog, at placeringen i en bosætningsby som Øster Brønderslev er forkert.

- Og jeg mener godt, at man kan afvise det her, lød det blandt andet fra politikeren, der selv bor i byen.

Begærede sag i byrådet

At Ole Jespersgaard indbragte sagen for byrådet, er egentlig helt ekstraordinært - for teknik- og miljøudvalget har allerede håndteret den på flere udvalgsmøder - senest umiddelbart før sommerferien. Men fra Ole Jespersgaard var ønsket at sende sagen tilbage til fornyet behandling - i håb om at få bremset muligheden for at etablere bostedet.

- Det er første gang i de 24 år jeg har været kommunalpolitiker, at jeg har bedt om at få en sag bragt i byrådet på den her måde, sagde Ole Jespersgaard og understregede dermed, at det for ham var en helt særlig sag.

Forud for teknik- og miljøudvalgets seneste behandling af sagen er gået et længere forløb, hvor kommunen blandt andet har indhentet en ekstern juridisk vurdering for at finde ud af, hvilket ben man skal stå på.

Ønsker byggetilladelse

Som Nordjyske tidligere har beskrevet er det på adressen Sundeved 4, man gerne vil etablere et botilbud med plads til op til ti beboere. Og på den baggrund er der søgt om byggetilladelse til at indrette ti værelser i en tidligere staldbygning.

Botilbuddet Sundeved Botilbuddet Sundeved er en døgninstitution for ikke-aktive stofmisbrugere. Det betyder, at botilbuddet vil huse tidligere misbrugere, der ikke må have adgang til stoffer eller være påvirket af stoffer under deres ophold på botilbuddet.

Sundeved får plads til op til ti beboere. Stedet kommer til at tælle ni ansatte.

Sundeved foretager ikke medicinsk behandling, men psykoterapeutisk behandling.

Beboere på Sundeved er ikke blevet pålagt at komme i behandling, men har selv ønsket det. VIS MERE

I forbindelse med byggesagen er der lavet en partshøring med 19 forskellige indsigelser - og én af dem er en underskriftsindsamling, hvor 317 borgere har vist modstand mod botilbuddet.

"Indsigerne udtrykker stor bekymring ved, at der skal bo unge mennesker i behandling for et misbrug af alkohol eller narkotika", lyder det i opsummeringen fra forvaltningen i Brønderslev Kommune.

Har søgt juridisk rådgivning

I teknik- og miljøudvalget har man selvfølgelig noteret sig modstanden fra beboerne i Øster Brønderslev - og på den baggrund har man altså også søgt juridisk rådgivning, for at afklare det politiske råderum.

Det er i den forbindelse blevet fastlagt, at det indenfor den eksisterende kommuneplan er tilladt at etablere et misbrugscenter på stedet - så længe det ikke overstiger 12 beboere. I den størrelse vil botilbuddet nemlig være at sidestille med andre boligformål.

En mulighed er dog måske, at man med et såkaldt §14-forbud kan forhindre, at staldbygningen omdannes til boliger. Det vil indirekte resultere i, at botilbuddet kun kan rummes i den eksisterende bolig på Sundeved 4. Og ved at bostedet dermed ikke kan få den planlagte størrelse, vil man altså dermed stikke en kæp i hjulet på planerne.

Et sådant tiltag medfører dog, at politikerne indenfor et år skal vedtage en ny lokalplan for området, hvor der defineres en planmæssig begrundelse for en anden anvendelse end hidtil - og sådan en begrundelse mener teknik- og miljøudvalget ikke, at man har.

Med andre ord er det i udvalget fastslået, at bostedet holder sig indenfor de lovgivningsmæssige rammer, der allerede er på stedet - og på den baggrund besluttede man altså i juni at lade forvaltningen arbejde videre med selve byggesagsbehandlingen.

Planlovens §14 En kommunalbestyrelse kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbuddet på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbuddets gyldighed. VIS MERE

Kritik af Jespersgaard

På byrådsmødet gav Peter Stecher (K), formand for teknik- og miljøudvalget udtryk for, at han undrede sig over, at Ole Jespersgaard ønskede sagen sendt tilbage til udvalget - hvor den allerede havde fået en grundig behandling.

- Vi er jo nødt til at se på, hvilke handlemuligheder, vi har - og der må vi altså lægge os op af den rådgivning, vi får. Der er ingen grund til, at den her kommer tilbage i udvalget, sagde Peter Stecher og tilføjede, at det var "klokkeklart blevet besvaret", at bostedet holder sig indenfor de rammer, der i forvejen er tilladt på stedet.

Samtidig understregede han, at et enigt udvalg havde vurderet, at der ikke kunne nedlægges et §14-forbud.

- Og alt det har jo så gjort, at man har sagt til forvaltningen, at man kan arbejde videre med den ansøgning om byggetilladelse, som der er kommet. Og nu ligger der jo så et rigtigt stort arbejde fremadrettet i at behandle den her ansøgning. Og hvordan det så falder ud, det må vi se, sagde Peter Stecher og tilføjede:

- Det er ligegyldigt, om man er for eller imod det her projekt. Vi skal behandle borgerne ens - alt andet er magtfuldkommenhed.

Også Martin Bech fra Liberal Alliance kritiserede Ole Jespersgaard

- Hvis man køber en ejendom, hvor forudsætningerne sådan set er på plads, synes du så ikke, at det er problematisk, hvis vi efterfølgende går ind og ændrer forudsætningerne, spurgte han retorisk Ole Jespersgaard.

Nederlag i afstemning

I Ole Jespersgaards optik var det dog slet ikke nødvendigt at ændre forudsætningerne. I den forbindelse henviste han til Brønderslev Kommunes egen vejledning for et såkaldt "større opholdssted".

I vejledningen er det nemlig fastslået, at det er en forudsætning, at der "ikke foretages installationer i boligen ud over det normale for en enfamiliebolig".

Ole Jespersgaard mener, den planlagte ombygning vil bringe bostedet på kant med forudsætningerne - og dermed gøre det til en decideret institution, hvilket kræver en helt ny lokalplan.

Og på den baggrund ønskede han - trods modstanden - at fastholde sit ønske om at få det bragt til afstemning, om sagen skulle sendes tilbage til teknik- og miljøudvalget.

I afstemningen fik han opbakning fra partikollegerne Bettina Bøcker Kjeldsen, Eskild Sloth Andersen og Christen Bager - samt Lars E. Sørensen (Nye Borgerlige).

Line Vanggaard Pedersen (V), Arne M. Jensen (S) og Runa Friis Hansen (EL) undlod at stemme i sagen - mens de resterende 19 byrådsmedlemmer gik imod Ole Jespersgaards ønske.

Det blev dog tilføjet som en bemærkning, at "Ole Jespersgaard forventer, at forvaltningen følger kommunens egen vejledning".

Men facit er, at forvaltningen nu arbejder videre med at behandle ansøgningen om en byggetilladelse.