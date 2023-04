Kroppen siger stop: Men Allan holder ikke kæft

REBILD: - Kan den mand ikke holde kæft?

Sådan er der blevet hvisket, og nogle gange sagt højt, når talen går på Allan Busk. Især i politiske kredse. For han er en af de få politikere, der er så klar i mælet, at det nærmest gør ondt på sagtmodige typer.

Det korte svar er: "Nej. Det kan han ikke". Så selv om Rebild byråds største stemmesluger formelt trækker sig fra politik i næste uge, så forbeholder han sig ret til at blande sig, hvis han oplever noget som uretfærdigt:

- Jeg kan simpelt hen ikke lade være. Men direkte i politik, det skal være slut nu, siger den 56-årige frontfigur for Den Sociale Fællesliste.

Krop meldte fra

Beslutningen har krævet lange overvejelser. Men kroppen har simpelt hen meldt fra hos kommunens største stemmesluger, fortæller han.

Han blev sidste år sygemeldt fra byrådet i en periode i håbet om at komme tilbage i topform. men han har måttet konstatere, at den ikke har indfundet sig.

Lægerne er ikke færdige med at finde ud af, hvad der forgår inden i ham. Men lige meget hvad de finder frem til, er konsekvensen allerede klar: Allan Busk skal arbejde mindre, end han har gjort de sidste 10 år.

- Politik er et stort arbejde, hvis man vil være helt inde i sagerne. Og det vil jeg, for folk beder mig om at hjælpe med alt muligt. Men samtidig er jeg også formand for Danmarks største 3F-afdeling i Aalborg med 90 medarbejdere, så der er ikke meget tid at gøre med, gør han op.

Bekymret familie

Præcis hvordan kroppen har sagt stop, foretrækker han at holde for sig selv. Men signalerne har også skabt stor bekymring hos hans kone og børn, og det er nok mest det, der nu får ham til at skippe de øverste gear i arbejdslivet.

- Nu har jeg også fået børnebørn, og dem vil jeg også gerne have lov til at se vokse op. Der er ikke andre muligheder end at bruge færre timer. Og 3F-formand fortsætter jeg med, det er jo mit arbejde, fortæller han.

Bragede ind med nyt parti

I 18 år var han tro socialdemokrat. Men de hårde stramninger af reglerne for dagpenge og efterløn under daværende statsminister Helle Thorning og finansminister Bjarne Corydon fik ham til alt melde fra.

Resultatet blev Den Sociale Fællesliste, som i år holder ti års jubilæum i Rebild Byråd. Det blev skabt kort tid inden valget i 2013, men bragede alligevel ind på de eftertragtede sæder med 2000 stemmer, heraf 1500 sat personligt på Allan Busk.

Siden har få været i tvivl om hvad han mente. I hvert fald ikke ret lang tid ad gangen. Og stemmen har han lånt ud til grupper i samfundet, der normalt ikke er gode til at gøre opmærksom på sig selv.

Ud med tåbelige forløb

- Blandt de ting, jeg synes, jeg har opnået - og som jeg også hører fra andre - er, at kommunens små byer ikke bliver glemt. Især i den østlige ende. Og jeg er stolt af, at Rebild i i min tid som formand for arbejdsmarkedsudvalget er blandt de kommuner i Danmark, der fået flest på revalidering tilbage i arbejde. Vi fik gjort op med mange af de tåbelige forløb, som folk blev tvunget ud i indtil da, siger han.

Allan Busk har også siddet fire år i regionsrådet. Her var han med til at stemme det nye supersygehus igennem.

Allan Busk har blandt andet været en stor fortaler for at Rebilds mindre byer ikke bliver glemt. Heller ikke hans hjemby, Terndrup. Arkivdoto: Henrik Bo

Vil være frivillig

- Det ved man næsten ikke om man skal være stolt af i dag. Men jo, jeg er glad for at vi fik placeringen på plads, husker han.

Hvad han skal bruge de timer til, hvor han ellers har været bøjet over dagsordener og bilag, har han ikke helt afklaret endnu.

- Det tager jo stadig meget tid at være 3F-formand. Men jeg forestiller mig, at jeg skal ind i frivilligt arbejde omkring idræt. Jeg har blandt andet været rigtig glad for håndbold og spillet selv. Men nu skal jeg først til at passe på mig selv, siger han.

Skal have lov

Allan Busk træder formelt ud af byrådet ved dets næste møde. Det kræver godt nok byrådets tilladelse, men det plejer at være en formssag, når helbredet er på spil.

Allan Busk venter da heller ikke, at det borgerligt dominerede byråd vil stritte imod hans afgang:

- Det vil jeg i hvert fald se, før jeg tror det, griner han.

Han afløses af 33-årige Sidsel Simonsen, som er uddannet jurist og har været vikar for ham i byrådet under hans sygemelding.