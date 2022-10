LA stormer frem på upopulær politik: - Venstre og de andre er uærlige

AALBORG:Liberal Alliance er stormet frem i meningsmålingerne i løbet af valgkampen. I en Gallup-måling lavet for Berlingske 26. oktober ligger partiet til 8,3 procent af stemmerne. Ved folketingsvalget i 2019 endte Liberal Alliance på 2,3 procent.

Meningsmålinger skal altid læses med forbehold, men skulle partiet ende med så godt et valgresultat, er der i hvert fald ét nordjysk LA-mandat i Folketinget fremover.

Det mandat står der Solbjørg Jakobsen på, og spidskandidaten har ikke tænkt sig at hvile på laurbærrene de sidste dage af valgkampen. Der er stadig debatarrangementer, der skal klares, og masser af merchandise til vælgere, der skal pakkes.

Men der er stadig tid til at glæde sig over udsigten til et rigtig godt valg. Solbjørg Jakobsen selv peger på partiets økonomiske politik som en af årsagerne. Liberal Alliance er de eneste med en realistisk økonomisk politik i en tid med inflation, mener hun, og kalder de andre partier uærlige.

- Der er mange, der kontakter mig for tiden. De er bekymrede for den økonomiske situation i verden. Det er liberale vælgere, der godt ved, hvordan markedsmekanismerne fungerer. Hvordan udbud og efterspørgsel fungerer. Hvad inflation er. Og de ved, at vi er de eneste, der står og siger det rigtige, når vi siger, at vi skal sænke det offentlige forbrug og ikke uddele checks. Og vi siger undskyld for, at det ikke er et populært budskab, men det er det eneste rigtige, siger hun og tilføjer:

- Når selv Venstre begynder at lege med om at finde milliarder af kroner til det offentlige, så kan mange godt se, at vi er et bedre liberalt bud.

Men Liberal Alliances upopulære økonomiske politik ser alligevel ud til at være en kende populær. Partiet har også godt fat i unge mennesker, og er flere gange blevet målt til at være det mest populære parti blandt unge. Rigtig meget skyldes Alex Vanopslagh, understreger Solbjørg Jakobsen, men fornemmer også noget andet, når hun møder de unge.

- De har forholdt sig til vores politik. De ved, at vi vil en økonomisk politik, som af andre bliver opfattet som forringelser i velfærdsstaten. Men det er et aktivt tilvalg for dem, fordi de tror på det samme, som vi tror på.

Solbjørg Jakobsen pakker merchandise i Aalborg, inden hun skal til debat. En plads i Folketinget kommer ikke af sig selv - valgkampen er lang, hård og kræver hjælp fra familie og frivillige. Foto: Henrik Bo

Liberal Alliance står i en eller anden grad alene med deres restriktive økonomiske politik - i hvert fald under valgkampen. Og det irriterer Solbjørg Jakobsen.

- Når regeringen langer checks ud, så pisser de ikke alene på det sikkerhedsnet, vi i forvejen har - de bygger også et endnu dårligere ved siden af. Det er jo sådan, at vi allerede har et sikkerhedsnet. Der er så vurderinger, der skal tages og alle mulige betingelser, siger hun og tilføjer, at det sådan noget, hun har siddet og arbejdet med som jurist.

- Men det venter man ikke engang på længere. Folk skal ikke søge hjælp længere. De skal bare få med det samme. Og det ville jo være dejligt, hvis det kunne lade sig gøre, men det kan det jo ikke. Det er jo sådan, at det er staten, der bliver forsørget af borgerne. Ikke omvendt. Og jeg tror, der er mange, der er enige i, at vi ikke skal ende med, at staten forsørger os.

Og den her tilgang til den økonomiske politik, som I i en eller anden grad står ret alene med. Hvad stiller I op med alle jeres mandater, hvis der så ikke kommer en ren blå regering?

- Det er jo lidt sjovt. For jeg tror, at uanset om der kommer en blå eller rød regering, så kommer regeringen til at gøre netop det, vi siger. For der er ikke en kommende statsminister med respekt for sig selv og sit embedsværk, der kommer til at køre den gavebod, som alle lægger op til lige nu.

Men det har regeringen vel i en eller anden grad gjort de seneste år?

- Jo, og det kan godt være, at de gør det lige efter valget. Men lige pludselig kommer man til at sige, at man ikke kan fortsætte på den her måde. Det har Nationalbanken jo også været ude og sige. Vi kommer ikke ud af inflationen med den politik, der bliver lovet, og den politik, der er blevet ført. Så kan vi se frem til mange, mange år med meget hårde tider. Så det kommer ikke til at ske, forudser Solbjørg Jakobsen.

- Det kan godt være, at vi står alene med den her økonomiske politik lige nu, men jeg kan ikke lade være med at tænke: Hvad bilder I jer ind? Det er uærligt det her. For det er decideret uærligt at give folk en fornemmelse af, at de bliver hjulpet. For de fleste kommer ikke til at blive hjulpet.

Er Venstre også uærlige?

- Det er de. De er med i aftalen om vinterhjælp til energiregninger, som er finansieret med udgangspunkt i regeringens finanslov, som Nationalbanken har kritiseret for overhovedet ikke at være stram nok.

Fragmenteret blå blok

Når valget er overstået, er det ikke kun økonomien, der skal arbejdes på. Blå blok fremstår fragmenteret med mange små partier, flere statsministerkandidater og ingen tydelig leder. Og det er strengt nødvendigt, at de blå partier finder fælles fodslag, slår Solbjørg Jakobsen fast.

- Der kommer nye partier og mange nye ansigter. Det bliver lidt som en ny virksomhed, hvor vi skal finde ud af, hvem der kan hvad. Og i blå blok skal vi finde ud af, hvordan vi får håndteret og løst de store udfordringer, der er. Vi får ikke noget ud af at blive ved med at stå og markere os. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi kan være på samme hold, siger hun.

- Det tegner godt, at de blå ledere har stået og holdt pressemøde sammen, men det er kommet for sent.

Hvorfor gjorde de det ikke for et halvt år siden?

- Jamen, jeg er helt enig. Men det er fordi, de har brugt tid på at markere sig, fordi de er så mange. Og det er det, vi skal stoppe med. Vi ødelægger det for hinanden på den måde, og så går folk til Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen, fordi blå blok fremstå ubeslutsomme.