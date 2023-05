Lækket rapport: Sygeplejerskernes løn er passende

I et lækket udkast til den endelige rapport fra Lønstrukturkomitéen står der, at sygeplejersker i dag får en løn, der matcher deres ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelsesniveau.

Det skriver TV 2, som er kommet i besiddelse af det lækkede udkast.

Mens sygeplejerskernes løn ifølge rapporten er passende, så får især pædagogmedhjælpere, rengøringsassistenter og dagplejere for lidt i løn.

Lønstrukturkomitéen blev nedsat efter den langvarige sygeplejerskestrejke i sommeren 2021.

I sidste ende valgte Folketinget et stoppe den langvarige konflikt med et lovindgreb.

På to dage hastebehandlede Folketinget lovforslaget, der fornyede overenskomsterne for sygeplejerskerne. Lovforslaget blev vedtaget i slutningen af august.

I forlængelse af det blev Lønstrukturkomitéen nedsat. Den har siden kigget nærmere på lønudviklingen i den offentlige sektor.

Sygeplejerskerne strejkede, blandt andet fordi de var utilfredse med det lønefterslæb, de mener, der er i forhold til andre faggrupper. De krævede derfor væsentligt mere i lønningsposen.

Men det er Lønstrukturkomitéen angiveligt ikke enig i.

Det er økonomiprofessor Torben M. Andersen, som står i spidsen for komitéens arbejder. Derudover er andre eksperter og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter også med i arbejdet.

Det gælder blandt andre FOA-formand Mona Striib og Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen.

Fungerende formand i FH, Morten Skov Christiansen, skriver på Facebook, at han er skuffet over, at udkastet er blevet lækket.

- For det første vil jeg gerne sige, at jeg er ærgerlig og dybt skuffet over, at et ufærdigt udkast er blevet lækket. Det er bekymrende, og jeg tager det meget alvorligt, skriver han.

- Og så vil jeg gerne sige, at som medlem af Lønstrukturkomitéen ved jeg, at der ikke foreligger en endelig rapport endnu. Vi er ikke færdige og har stadig arbejde og vigtige diskussioner foran os i komitéen.

Komitéen skal senest præsentere sine konklusioner i slutningen af juni.

/ritzau/