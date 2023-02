Læsø-borgmester om barsk kritik: Jeg ville gøre det igen

LÆSØ:- Jeg synes, man går efter manden i stedet for bolden, og jeg føler, at der er visse personer efter mig personligt.

- Men jeg kommer ikke til at stikke piben ind, hvis nogen synes jeg skal ned med nakken. Og jeg agter ikke at ændre praksis, for der er ikke foregået noget ulovligt.

Sådan lyder det fra Læsøs borgmester Tobias Birch Johansen (V) i forhold til kritikken af, at han gennem flere år har modtaget millioner af kroner for at sælge varer og ydelser til Læsø Kommune gennem private selskaber - stort set uden udbud. Det skriver mediet Frihedsbrevet torsdag.

Kort fortalt handler det om, at borgmesterens selskaber gennem de seneste 10 år har fået et tocifret millionbeløb for at levere olie, sodavand og fragt til den kommunalt ejede havn og det kommunale selskab Læsøfærgen.

Det viser en aktindsigt i borgmesterens private selskabers handel med kommunen, som Frihedsbrevet har fået. Til mediet oplyser Læsø Kommune, at det er foregået uden udbud.

Og det vækker kritik fra viceborgmester Karsten Skov Petersen (UP).

- Jeg mener, der er foregået noget, der minder om nepotisme. Jeg sidder selv som viceborgmester, og jeg synes ikke, at jeg får alle de oplysninger jeg skal have. Men på den anden side, så synes jeg også, at Tobias gør det godt. Men her tror jeg, at der er en gråzone, og den har han nok udnyttet, siger Karsten Skov Petersen.

Borgmesteren påpeger overfor Frihedsbrevet, at han kan huske, at et af hans selskaber vandt opgaven om at levere brændstof til Læsøfærgen. Og han medgiver, at der i forbindelse med leveringen af olie og sodavand aldrig har været nogen udbud.

Men han holder fast i, at kommunen ikke har betalt overpris for ydelserne.

- Det er en storm i et glas vand. Helt lavpraktisk har min virksomhed solgt/leveret olie til færgen siden den blev etableret omkring årtusindskiftet. Jeg købte den selv tilbage i 2008, og fortsatte den kontrakt, som lå der allerede.

- Det udbud med at levere olie vandt vi flere gange. Kontrakten blev forlænget i 2013, og jeg blev borgmester i 2014. Så min forbrydelse ligger i, at jeg ikke i fortiden havde taget højde for, at jeg en dag kunne risikere at være borgmester, siger Tobias Birch Johansen.

En kamp jeg gerne vil kæmpe

Han uddyber dog med, at der var en undersøgelse tilbage i 2015, hvor man fandt ud af, at de tidligere udbud ikke havde været ude i EU-udbud, som de ellers skulle have været.

- Og det fik vi en næse for. Men det blev vurderet, at udfaldet med hvem som vandt ikke ville være faldet anderledes ud. Så den sag blev lukket igen, siger borgmesteren.

Flere eksperter kritiserer i Frihedsbrevet de manglende udbud, og det samme gør altså øens viceborgmester.

- Der er mange ting, som ikke har været i udbud, og det kan ikke være rigtigt. For er det over et vist beløb - så skal det det i udbud. Og det skal vi da fremadrettet sørge for, at det kommer, siger Karsten Skov Petersen.

Viceborgmester Karsten Skov Petersen (UP) mener, at det, der er foregået, minder om nepotisme. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

Borgmesteren har denne kommentar til de manglende udbud:

- Mig bekendt har vi overholdt lovningen, men nogle kan jo godt være utilfredse med resultatet. Og jeg er tryg ved forvaltningen, der bekræfter mig i, at der ikke er noget at komme efter.

- Desuden kan det ikke være rigtigt, at man ikke kan være lokalpolitiker og drive virksomhed på samme tid. Det er en kamp jeg gerne vil kæmpe. Og for at perspektivere lidt:

- B.T.B Olie, som det handler om, fragter et sted mellem 750.000 og én million liter olie om dagen i Danmark. Læsøfærgen bruger mellem 1,2 og 1,5 millioner liter om året. Det svarer til to almindelige hverdage i virksomheden. Så hvorfor skulle jeg risikere noget for at få den entreprise, spørger Tobias Birch Johansen.

Han stoppede som direktør i firmaet B.T.B Olie i december 2022, men ejer aktierne og sidder i bestyrelsen.

Skal der ændres noget i forhold til udbud fremadrettet?

- Der bliver ikke ændret på noget mig bekendt, og jeg er som nævnt af den opfattelse, at tingene foregår som de skal, siger Tobias Birch Johansen.

Der har været borgmester i Læsø Kommune ad to omgange. Første gang fra 2014-2017, og i denne omgang siden januar 2022.