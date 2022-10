Lars og Inger baner vejen for uerfarne politikere

Der kommer nye nordjyske medlemmer af Folketinget efter tirsdagens valg. Valgprognoserne peger på, at der bliver valgt til to, måske tre, nordjyske moderater til Folketinget. Ingen af dem har større politisk erfaring, mens det ser bedre ud for de to kandidater, som Inger Støjberg forventes at trække med sig blandt danmarksdemokraternes kandidater. Nordjyskes valganalytikere, Johannes Jakobsen og Anders Sønderup, peger på, at følgende fem er i spil - og at der for alles vedkommende venter en svær tid med at komme i gang med folketingsarbejdet.

1. Kristian Klarskov

Kristian Klarskov. Moderaterne. Foto: Henrik Bo

Valganalytikerne peger på Kristian Klarskov som Moderaternes nordjyske favorit. Han er 46 år, selvstændig erhvervsdrivende, bosat i Støvring og opvokset i Skagen. Han var folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i 2011, men forlod partiet under de interne opgør i årene derefter. Har ingen erfaring som folkevalgt politiker, men har været med til at udforme Moderaternes iværksætteri-politik.

2. Mohammad Rona

Mohammad Rona. Moderaterne. Foto: Martin Damgård

Lykkes det for Moderaterne at få de 21 kandidater, som meningsmålingerne peger på lige nu, så kan 37-årige Mohammad Rona formentlig skifte sin profession som it-mand ud med folketingsmedlem. Han er i dag medlem af integrationsrådet i Aalborg Kommune, men har ingen erfaring som folkevalgt. Han har afghansk baggrund, kom til Danmark i 1991, og har været med til at udforme Moderaternes udlændinge- og integrationspolitik.

3. Dina Mofidi

Dina Mofidi. Foto: Kim Dahl Hansen

Får Moderaterne valgt tre nordjyske medlemmer til Folketinget kan 24-årige Dina Mofibi blive den ene. Hun læser politik og administration på Aalborg Universitet og er i praktik hos Moderaterne. Hendes valgkamp har ikke gjort sig bemærket hos Nordjyskes analytikere, men hun behøver ikke at have nået ud til så mange vælgere for at blive mf'er.

4. Kristian Bøgsted

Kristian Bogsted, Danmarksdemokraterne. Pressefoto

Inger Støjberg får formentlig tidligere mf'er for Dansk Folkeparti, Lise Bech, med sig i Folketinget. Nordjyskes analytikere peger dog på, at hun kan blive udfordret af Kristian Bøgsted, der er søn af Bent Bøgsted, der siden 2001 har siddet i Folketinget for DF. Kristian selv har i to valgperioder repræsenteret DF i Ringkjøbing-Skjern Kommunes byråd, er 37 år og montør på Vestas.

5. Peter Lindholt

Peter Lindholt, Danmarksdemokraterne. Pressefoto

Går det rigtig godt for Danmarksdemokraterne i Nordjylland - hvilket meget peger på - så kan det tidligere Venstre-medlem af Aalborg Byråd, Peter Lindholt, blive medlem af Folketinget. Analytikerne peger på, at det netop er hans Venstre-fortid, der har gjort Vodskov-politikeren interessant for Inger Støjberg, der har gjort sig umage med, at Danmarksdemokraterne ikke kom til at fremstå som Dansk Folkeparti 2.0.

