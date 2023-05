Lille Søs var indlagt - men så kom en gave fra uventet kant

AALBORG:Der var ægte glæde at spotte i hospitalssengen, da femårige Søs kunne pakke en gave op, som mormor Lene Lindstrøm Frederiksen havde med under armen, da hun besøgte hende.

Gaven var nemlig givet fra en helt uventet kant, fortæller mormoren.

- Jeg ville bare købe en dukke til mit barnebarn. Og da jeg går op til kassen og beder om at få pakket den ind, nævner jeg, at den er til mit barnebarn, der er indlagt, siger Lene Lindstrøm Frederiksen.

Det får ekspedienten bag kassen i Fætter BR i Skalborg til at spørge, om barnebarnet kan lide Barbie.

Og det kan hun godt, bekræfter Lene Lindstrøm Frederiksen.

En gavmild ekspedient

Herefter giver ekspedienten en LEGO-kasse med Barbie med - uden beregning.

- Jeg blev helt vildt overrasket. Det kom bag på mig at møde sådan en gavmildhed. Det er ikke lige det, jeg er vant til, når jeg går ind i sådan en stor kæde, siger Lene Lindstrøm Frederiksen.

- I butikken sagde jeg bare tak, og da jeg kom hjem, ville jeg skrive til dem på deres facebookside. Men det kan man ikke, siger hun.

Ville gerne sige tak

Det fik Lene Lindstrøm Frederiksen til selv at lave et opslag for at vise den glæde, som gaven bragte Søs i hospitalssengen.

- Jeg ved ikke hvilken økonomisk værdi gaven havde, men det var en stor gestus for os. Søs blev bare superglad.

Opslaget er i skrivende stund blevet delt næsten 3000 gange på Facebook, og budskabet er derfor nået frem til ekspedienten bag kassen i Fætter BR i Skalborg. Hendes chef kom frem til, at det måtte være Freja, der havde givet gaven til mormor Lene.

- Hun skrev til os, at det glædede hende meget at se, siger Lene Lindstrøm Frederiksen.

Mormor og barnebarn gik efterfølgende i gang med at bygge LEGO i fællesskab.

Nu er Søs igen udskrevet af hospitalet og hjemme igen.