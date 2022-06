Lisbeth og Louise frygter for deres forretning: Rødhus-turisme bliver glemt mellem Slettestrand og Blokhus

RØDHUS:Jammerbugt Kommune bugner af diversitet, når det kommer til turistoplevelser, men det er ikke alt, der kommer tilstrækkeligt frem i lyset. Det mener Rødhus Klit Camping og Rødhus Bed and Breakfast, som føler sig klemt mellem Destination Slettestrand og Destination Blokhus.

- Vi oplever, at Rødhus bliver glemt af de to destinationer, og vi vil gerne opfordre kommunens turistkontorer til at huske, at der er yderområder, der også skal varetages og ikke kun de to hoveddestinationer, siger Lisbeth Andersen der, sammen med sin mand, overtog Rødhus Klit Camping for to år siden.

- Alt fokus er rettet mod Blokhus, og det er slet ikke nødvendigt. Det område sælger sig selv og tiltrækker masser af gæster. Jeg vil ønske, at man ville prøve at løfte næsen og se, at der findes masser af gode oplevelser uden for Blokhus, siger Louise Mackenhauer, som på tredje år driver Rødhus Bed and Breakfast og 18. juni åbner Rødhus Café & Isbar.

Louise Mackenhauer åbner lørdag en ny cafe på Rødhus Strand. Arkivfoto: Bitten Holmsgaard

Når man sidder over for Louise Mackenhauer og Lisbeth Andersen, er man ikke et øjeblik i tvivl om, at der er tale om to hårdtarbejdende erhvervsdrivende. Begge brænder de for at skabe gode oplevelser for turister.

- Vi hjælper turistkontoret, når vi hver dag udleverer kort og henviser gæster til spisesteder i eksempelvis Blokhus, men vi har også brug for hjælp fra dem, siger Lisbeth Andersen.

Anna Oosterhof er erhvervs- og turistchef i Jammerbugt Kommune, og hun er ked af kritikken om manglende bevågenhed.

- Jeg er ærgerlig over, at de sidder med den følelse, for vores klare mål er, at vi arbejder for hele kommunen, siger Anna Oosterhof.

- Da udviklingsplanen for Vestkysten blev udarbejdet, blev der udpeget en række stærke feriedestinationer, og i Jammerbugt Kommune blev Blokhus og Slettestrand/Thorup Strand valgt. Vores to eventmedarbejdere arbejder langs med Vestkysten i hele kommunen, hvor de gennemfører mere end 100 events årligt. Desuden er der to stærke erhvervsforeninger i de to områder, hvor erhvervslivet i høj grad bidrager gennem deres medlemskab. Jeg ved, at de også er interesseret i dels at få flere medlemmer og dels at markedsføre de aktiviteter, der er i Rødhus, siger erhvervs- og turistchefen.

Såvel Lisbeth Andersen som Louise Mackenhauer håber, at der nu vil komme mere turistmæssig fokus på Rødhus og områdets herligheder. Hvis ikke, kan det nemlig få konsekvenser for deres forretninger, frygter de.

- Vi er begge forholdsvis nystartede, og er kun os selv, så derfor har vi nok at gøre med at passe driften. Vi har brug for at få assistance fra turistkontoret til at kigge uden for Slettestrand og Blokhus. Vi kan alt muligt i Jammerbugt Kommune, men det er vigtigt at se diversiteten i vores område, og man spiller ikke nogen dårlige ved at spille andre gode, siger Louise Mackenmauer.

Rødhus Klit Camping Campingpladsen har i alt 260 pladser og 15 hytter. Den henvender sig til alle , og heste- og hundeejere afholder flere træf på pladsen. Pladsen ligger klos op ad Tranum Klitplantage, der bliver en del af den kommende nationalpark,

Arealet tæller i alt 22 tønder land og indeholder blandt andet agilitybane, sportsbaner, ridebane m.m. VIS MERE