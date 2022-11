Liste Æ og Ø blev byttet om da Sæby talte stemmer

Enhedslisten i Nordjylland må studse en ekstra gang over valgresultatet til Folketinget, hvis partiet tjekker stemmefordelingen ved valgstedet i Sæbys Kulturhus Manegen.

For ifølge KMD's officielle valgside er partiet, der har partibogstavet Ø, gået markant frem og er noteret for 15,3 procent af stemmerne på valgstedet - svarende til 980 stemmer.

Men det er en fejl.

Det er i stedet Danmarksdemokraterne - liste Æ - der har fået det antal stemmer. Enhedslisten har i virkeligheden kun fået 104 stemmer - svarende til 1,6 procent. Et antal, som Danmarksdemokraterne står noteret for.

Valgansvarlig Marianne Lessél bekræfter over for Kanal Frederikshavn, at der er blevet byttet om på de to partiers stemmer ved en fejl.

- Det er ærgerligt, men det kan desværre ske. Vi er nu i gang med fintællingen i hele Frederikshavn Kommune og får indberettet korrekt i dag, siger hun.

Til Jyllands-Posten fortæller hun, at hun er sikker på, at det er en indtastningsfejl.

Stemmerne fra det nordjyske valgsted udgør kun en brøkdel af det samlede antal stemmer på landsplan.

Ifølge Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af folketingsvalget har Enhedslisten samlet fået 182.305 stemmer - 5,2 procent, mens Danmarksdemokraterne står noteret for 285.614 - 8,1 procent af stemmerne.

Ifølge valgforsker Kasper Møller Hansen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, burde fejlen ikke kunne ske:

- Men det kommer ikke til at flytte noget, når det bliver rettet, siger han til Jyllands-Posten.

I Nordjylland er Danmarksdemokraterne mere populære end i landsgennemsnittet, mens Enhedslisten har mindre opbakning her.

For Danmarksdemokraterne har fået 14,9 procent af stemmerne i Nordjyllands Storkreds, mens Enhedslisten har fået 3,2 procent af stemmerne i storkredsen. Det er tal fra onsdag formiddag, endnu inden de korrekte tal er ført ind.

/ritzau/