Live debat om forsvarsforbeholdet: Skal vi droppe det og gå i krig for EU?

NORDJYLLAND:Der er plakater i lygtepælene, partilederne mødes til debat i den bedste sendetid, men nogen heftig valgkamp kan det ikke kaldes.

Om to uger skal vi afgøre, om vi skal holde fast i den snart 30 år gamle forbehold, eller om det skal skottes og Danmark skal med i det europæiske forsvarssamarbejde.

Foreløbigt tyder det på at det bliver et ja, og at Danmark efter 1. juni vil have plads ved forhandlingsbordet, når EU landene snakker fælles forsvarspolitik. Lige siden Mette Frederiksen meddelte afstemningen har der i meningsmålingerne været et flertal for at afskaffe forbeholdet, og ifølge en helt ny måling fra Kantar Gallup udarbejdet for Berlingske tegner der sig et overbevisende ja til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Med to uger tilbage vil 42 procent ifølge målingen stemme ja og kun 26 procent nej.

Men hele 28 procent er stadig i tvivl om, hvad de skal stemme, og det er de stemmer, der kan kan afgøre valget.

Derfor arrangerer Det Nordjyske Mediehus torsdag en debat med fire markante politikere - nemlig Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, Sofie Carsten Nielsen fra Det Radikale Venstre og Peder Hvelplund fra Enhedslisten.

Debatten kan følges på nordjyske.dk.