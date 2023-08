Løkke gav beskeden: Ingen fremtid for Stephensen i M

Det var Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, der tirsdag meddelte Jon Stephensen, at der ingen fremtid var for ham i Moderaterne.

Det fortæller han til TV 2, der har talt med Løkke i Kina, hvor han er på officielt besøg i sin egenskab af udenrigsminister.

- Det er en klog beslutning, der på ingen måder overrasker mig.

- For noget af det sidste, jeg gjorde, inden jeg tog til Kina, var at holde et møde med Jon Stephensen tirsdag på vej i lufthavnen, hvor jeg sagde til ham, at min og partiets vurdering var, at vi ikke har tillid til, at han og vi kan få et ordentligt samarbejde, når hans orlov løber ud, siger han til TV 2.

Jon Stephensen meddelte torsdag til Ritzau, at han har meldt sig ud af Moderaterne.

Senere er det kommet frem, at Moderaternes folketingsgruppe tirsdag holdt et møde. Her nåede gruppen til enighed om, at der ikke var tillid til Jon Stephensen.

Jon Stephensen har været på orlov siden april efter et par sager, der havde sendt ham alvorligt i vælten. Dels har flere fra teaterbranchen kritiseret Stephensen, der er tidligere teaterchef, for grænseoverskridende adfærd, og dels har TV 2 kunnet fortælle, hvordan Jon Stephensen har skrevet til en 19-årig kvindelig partifælle, at hun er "smuk med den lækreste krop".

Løkke siger, at der ingen fremtid var for Jon Stephensen i Moderaterne.

Desuden er han overrasket over, at Jon Stephensen ikke udtræder af Folketinget, så SVM-regeringen ikke mister et mandat.

- Hele folketingsgruppen havde den følelse, at Moderaterne ville være et bedre sted, hvis Jon ikke kom tilbage. Så det har jeg meddelt ham i klare, utvetydige vendinger, siger Løkke til TV 2.

/ritzau/