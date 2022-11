Løkke om kollegas lynexit fra Folketinget: Vi har svigtet

Moderaterne har svigtet Kristian Klarskov (M), som onsdag meddelte, at han forlader Folketinget.

Det siger politisk leder, Lars Løkke Rasmussen, torsdag til TV 2.

Det er historier i blandt andet Jyllands-Posten, som fik Klarskov, der var nyvalgt folketingsmedlem, til at forlade Folketinget.

Her blev det beskrevet, at Klarskov ikke er den succesfulde iværksætter, hvilket han er blevet markedsført som.

- Vi har svigtet, og det kommer vi ikke til at gøre igen, siger Løkke til TV 2.

Klarskovs exit kom blot tre uger efter folketingsvalget. Det blev en succes for Moderaterne, der med Løkke i spidsen endte med at blive det tredjestørste parti med 16 mandater.

Af de 16 folketingsmedlemmer er det kun Løkke og Jakob Engel-Schmidt, som har erfaring med politik. Begge fra Venstre.

- Jeg har et stort ansvar for, at vi har lokket en række mennesker uden politisk erfaring ud på isen med alt, hvad det indebærer, og der nu er en person, der er faldet igennem. For vi har ikke gjort hjemmearbejdet godt nok, siger Løkke.

Til Jyllands-Posten har Klarskov indrømmet, at han ikke kan nævne én eneste succesfuld virksomhed, som han har startet. Det var i et interview tirsdag.

Her udtalte han ligeledes, at han i de seneste ti år ikke har tjent penge på sine forretninger. Men at han har levet af sin kones penge.

Klarskov blev valgt ind i Nordjyllands Storkreds. Han fik 1772 personlige stemmer. Mohammad Rona, som fik 1062 personlige stemmer, overtager Klarskovs plads i Folketinget.

Løkke fastslår, at det er Klarskovs egen beslutning at forlade Folketinget. Løkke kalder beslutningen for "uselvisk".

Moderaternes gruppeformand, Henrik Frandsen, erkender, at partiet skulle have haft mere styr på Klarskovs erhvervskarriere og succesrate, inden Klarskov blev markedsført som en succesfuld en af slagsen.

- Det kan jeg kun svare ja på, siger Frandsen til Politiken.

- Det havde man selvfølgelig ikke gået ud og markedsført, uden at man havde regnet med, at det var sådan, det var. Der skulle man have været mere kontrollerende på det tidspunkt. Men igen, når man er i gang med at etablere et parti, så er det jo også meget på tillid og så videre, siger Frandsen til avisen.

Moderaterne gik til valg på at danne en regering hen over den politiske midte. Partiet vil hverken tilhøre rød eller blå blok. Løkkes parti er fortsat med omkring forhandlingsbordet ved de igangværende regeringsforhandlinger.

/ritzau/