Løkke: Der skal sættes et værdigt punktum for minksagen

Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, siger på vej ind til regeringsforhandlinger søndag, at der skal sættes et værdigt punktum for Minksagen.

Det har han to forslag til. Men de indebærer ikke en advokatvurdering af Mette Frederiksens (S) ansvar, som Moderaterne ellers gik til valg på og kaldte et ultimativt krav.

- Vi kan ikke føde en regering, der starter med at lave juridiske undersøgelser af statsministeren, siger Lars Løkke.

- Der et plaster, der skal hives af, siger han videre om Minksagen.

I stedet foreslår Moderaterne, at berørte minkavlere skal have deres erstatning hurtigere. Det kunne eventuelt ske ved at give dem acontoudbetalinger, lyder det.

- Sådan at de mennesker, der er blevet ramt af den her skandale, kan komme videre.

Det andet forslag fra Løkke er at opdele det nuværende justitsministerium.

- Det handler dybest set om at få genvundet respekten til retsstaten, siger Løkke.

Han ønsker et "ministerium for national sikkerhed, hvor vi samler alle de udøvende kompetencer" som eksempelvis politiet.

Og så skal Justitsministeriet i stedet "holde regeringen til ilden på alle de her ting, der handler om demokrati, retssikkerheden, ordentlighed".

- Det kunne sammen med andre ting – alene det forhold, at der kommer en regering der består af flere partier og et aftalegrundlag om ordentlighed i regeringssamarbejdet – gøre, at de sager, som vi har set de seneste år, med stor sandsynlighed ikke kan genopstå i fremtiden, siger Lars Løkke.

Regeringsforhandlinger spidser til søndag, hvor Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne og De Radikale er til fælles forhandlinger om en bred regering.

Lars Løkke er indtil videre den eneste, der har sagt ord på vej ind til forhandlingerne søndag.

Han siger videre, at en bred regering "ligger godt for".

- Men vi må også ærligt sige, at fortiden spøger. Der er sten i skoene. Der har været sagt hårde ord.

/ritzau/