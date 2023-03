Løsgænger melder sig under Støjbergs faner

BRØNDERSLEV: Danmarksdemokraterne er fra og med byrådsmødet onsdag aften repræsenteret i Brønderslev Byråd.

Det oplyser løsgængeren Carsten Ullmann Andersen i en pressemeddelelse, som blev sendt ud omtrent samtidig med, at byrådsmødet blev indledt kl. 19.

Han meldte sig ud af Dansk Folkeparti i starten af november i fjor og har siden været løsgænger.

- Jeg ser frem til samarbejdet med Danmarksdemokraterne og glæder mig til at kæmpe for danskerne, som vi er flest. Jeg ser frem til at tage del i udviklingen af Danmarksdemokraterne indenfor lokalpolitik, og jeg er glad for den tillidserklæring, som ligger i, at jeg får lov til at repræsentere Danmarksdemokraterne, siger Carsten Ullmann Andersen, som er formand for kommunens Ældreomsorgsudvalg samt medlem af Økonomiudvalget.