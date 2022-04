Luftalarm sendte nordjysk minister i ukrainsk kælder: - Jeg kunne godt mærke, at det var første gang

UKRAINE:Den nordjyske udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) måtte tirsdag eftermiddag krybe i skjul i en kælder i den ukrainske by Lviv.

Det skete, da en luftalarm afbrød ministerens møde med blandt andre Lvivs guvernør Maksym Kozytskyi.

- De sikkerhedsfolk, jeg havde omkring mig, handlede super professionelt, og fik os guidet os fra kontoret ned i kælderen, hvor vi og de andre ansatte samledes. Det var tydeligt, at kælderen var indrettet til situationen, og nu fik jeg lov til at opleve det stemningsbillede, ukrainerne oplever hver dag, siger Flemming Møller Mortensen til Nordjyske.

De andre i kælderen fortalte, at de er nede i kælderen cirka en gang om dagen. Kælderen er støvet og indrettet med gamle biografsæder.

- Jeg kunne godt mærke på min krop, at det var første gang, jeg oplevede det. De andre tog det mere roligt. Jeg har aldrig været i et krigshærget land før. Jeg følte mig ikke usikker, da jeg var i gode hænder, siger ministeren.

Nordjyden er den første danske minister i Ukraine, siden landet 24. februar blev invaderet af Rusland. Formålet med besøget var at vise anderkendelse og solidaritet til det, ukrainerne har været gennem de seneste uger.

Flemming Møller Mortensen i Ukraine

Danmark skal hjælpe Ukraine

Drøftelserne mellem Lvivs guvernør Maksym Kozytskyi og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen gik på, hvordan Danmark på den bedst mulige måde kunne hjælpe ukrainerne i landet samt dem, der er flygtet til Polen og videre til Danmark.

- Ukraine har i den grad fortjent, at få alt vores anderkendelse og opmærksomhed, og jeg er glad, når de fortæller, at det også er det, de mærker, siger Flemming Møller Mortensen.

- Når der rejser sig nye behov, så vil regeringen være der for Ukraine. I øjeblikket er det et spørgsmål om, hvad der er behov for, og det var blandt andet det, vi drøftede i dag.

Den danske regering forventer, at der efter påske vil være mellem 35.000 til 40.000 ukrainske flygtninge i Danmark. Ifølge Flemming Møller Mortensen er 4,5 millioner ukrainere flygtet fra landet siden invasionen.

Flemming Møller Mortensen forlod Ukraine igen tirsdag aften.