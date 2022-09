Måling: Mere end hver anden foretrækker Mette F. som statsminister

Mere end hver anden borger foretrækker nuværende statsminister Mette Frederiksen (S) som statsminister i Danmark.

Det viser en måling foretaget af Voxmeter for Ritzau.

I uge 35 foretrak 48,7 procent af de spurgte Mette Frederiksen som statsminister. Men en uge senere i uge 36 er det tal nu steget til 52,5 procent.

Modsat er antallet af vælgere, der foretrækker Søren Pape Poulsen (K) eller Jakob Ellemann-Jensen (V) faldet siden ugen før.

Ifølge politisk redaktør på Avisen Danmark, Casper Dall, har fremlæggelsen af De Konservatives 2030-plan "gjort det nemmere for Mette Frederiksen at tegne et billede af, hvad danskerne kan få med en borgerlig regering".

- Statsministeren er kommet godt fra start efter sommerferien, hvor hun dels har fået fremlagt noget mere politik, men også er gået i offensiven mod især Søren Pape Poulsen og De Konservatives økonomiske 2030-plan.

- Det har været rigtig godt for den socialdemokratiske valgmaskine, at De Konservative har fremlagt sådan en økonomisk plan, siger Casper Dall.

I målingen har 33,6 procent sat kryds ved Søren Pape Poulsen mod 35,2 procent tidligere.

Jakob Ellemann-Jensen får opbakning fra 14,2 procent som den foretrukne statsminister, hvor tallet ugen inden lå på 16,1 procent.

Det er dermed fortsat den konservative formand, Søren Pape Poulsen, der er den klare borgerlige favorit.

De to blå statsministerkandidaters fald i opbakning sker samme dag, hvor en anden Voxmeter-måling for Ritzau viser, at Venstre haler ind på De Konservative.

Venstre står til at få 13,8 procent af stemmerne mod blot 11 procent for tre uger siden. Til gengæld går det den modsatte vej for De Konservative, der i mandagens måling får 15,1 procent af stemmerne mod 16,5 procent for tre uger siden.

- Så man kan forestille sige, at den negative fokus som dels De Konservatives økonomisk politik har fået, men også Søren Papes privatliv har fået i den seneste uges tid, kan være begyndt at sætte sig, siger Casper Dall.

- Jeg vil hvert fald meget nøje følge med i de kommende målinger, og det forestiller jeg også, at man med bekymret mine begynder at gøre i De Konservatives valgkontor.

Søren Pape har den seneste uge været meget i vælten i offentligheden.

Han og partiet har været i et offentligt skænderi med regeringen om, hvilke konsekvenser De Konservatives økonomiske 2030-plan vil have for antallet af offentligt ansatte.

Desuden har hans privatliv været stille til offentligt skue. Ekstra Bladet har eksempelvis kunne fortælle, at Søren Papes mand, Josue Medina Vasquez Poulsen, ikke er nevø til den tidligere præsident i Den Dominikanske Republik, som Søren Pape ellers tidligere har sagt.

Svarene i målingen om den foretrukne statsministerkandidat er indsamlet telefonisk fra 5. til 11. september fra nationalt repræsentative respondenter.

