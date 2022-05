Stadig ingen endelig afklaring: Økonomiudvalget mødes igen i alvorlig sag

JAMMERBUGT: Sagen om alvorlige anklager mod den øverste ledelse i social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen kører stadig i Jammerbugt Kommune. Sagen er nemlig igen på dagsordenen, når økonomiudvalget samles tirsdag morgen for at vende sagen. Det er tredje gang udvalget skal diskutere anklagerne mod forvaltningsledelsen.

Anklagerne blev fremført af tidligere stabschef i kommunen Michael Binderup, der fortæller om en øverste ledelse i SSB-forvaltningen, der manipulerer med økonomien og skaber et dårligt arbejdsmiljø.

Både kommunaldirektøren og borgmesteren har tidligere afvist anklagerne. Ikke desto mindre skal økonomiudvalget tirsdag morgen mødes for tredje gang at diskutere sagen.

- Det er fordi, vi har aftalt, vi skal mødes for at få drøftet de endelige konklusioner i sagen. Det blev varslet i ferien, og det møde kunne tidligst blive afholdt tirsdag kl. 8, fortæller borgmester Mogens Chr. Gade (V), der som borgmester også er formand for økonomiudvalget.

Borgmesteren havde ellers tidligere meldt ud, at udvalget ville komme med en udmelding i sagen i løbet af sidste uge. Men den kom ikke. I stedet skal udvalget altså mødes igen. Det er nemlig økonomiudvalget, der er personaleudvalg og derfor har magten til at indstille, hvorvidt der skal tages ansættelsesmæssige skridt i sagen.

At udmeldingen fra udvalget ikke er kommet endnu, skyldes ifølge borgmesteren, at det ikke har været muligt at finde et mødetidspunkt for det tredje møde før tirsdag morgen.

Da vi talte sammen om sagen første gang, sagde du, der ikke var noget at komme efter. Nu skal økonomiudvalget alligevel holde sit tredje møde, hvor den her sag er på dagsordenen. Kan du forstå, det kan virke mærkeligt?

- Nej, det kan jeg ikke forstå. Vi har nemlig i økonomiudvalget, også i denne sag, valgt at tage samtlige henvendelser alvorligt og få undersøgt samtlige beskyldninger forinden en endelig udmelding. Det tager tid, og som personaleudvalg skal økonomiudvalget have de undersøgelser, der er foretaget, forelagt. De oprindelige beskyldninger og kommunaldirektørens redegørelse for disse er som tidligere udtalt taget til efterretning i økonomiudvalget.

- Vi har valgt at tage det her meget alvorligt. Vi har fået gode indikationer fra revisionen, fra en trivselsundersøgelse, fra arbejdstilsynet og forskellige andre steder. Alligevel har der været noget, der løbende er poppet op, og det har vi også valgt at undersøge grundigt, så vi kan sige, vi har taget sagen alvorligt fra politisk side. Det gør så, vi får afsøgt alle de ting, vi har fået foreholdt, og det tager tid.