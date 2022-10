Maja Torps sag om inhabilitet får konsekvenser: Ny praksis i udvalg

AALBORG:Det var ikke lutter nye sager, der var på dagsordenen under byrådets seneste møde 24. oktober. Førstebehandlingen af en lokalplan for Sdr. Tranders var nemlig en genganger.

- Det er jo en genbehandling, fordi vi har haft en situation med en sag omkring inhabilitet i forbindelse med første behandling, sagde borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), da han introducerede punktet.

Genbehandlingen skyldes nemlig, at byrådsmedlemmet Maja Torp (V), der også stiller op til Folketinget, ikke havde givet besked om sin inhabilitet, første gang sagen blev behandlet. Bag lokalplanen står nemlig et selskab, som Maja Torps kæreste, Torben Nielsen, delvis er medejer af.

Da Nordjyske skrev om sagen, forklarede Maja Torp, hun ikke vidste, Torben Nielsen var involveret i projektet. Det var ikke desto mindre tilfældet, og efter Nordjyske skrev om sagen, besluttede kommunen, at sagen måtte gå om.

- Når vi behandler en sag, står der ikke, hvem der ejer de enkelte matrikler, og hvem der så er planlægger på den. Det er ikke normalt oplyst. Nogle gange får vi det at vide, fordi det står i sagsbeskrivelsen. Men det er ikke noget, der er givet på forhånd, forklarede rådmand Jan Nymark Thaysen (V) under byrådsmødet. Arkivfoto: Martin Damgård

Ny praksis

Det gjorde den mandag eftermiddag, og her fortalte rådmanden for by- og landsskabsforvaltningen, Jan Nymark Thaysen (V), at sagen havde været en øjenåbner.

- Den her sag gør så, vi fremadrettet vil have et lidt større fokus på, hvem der er afsenderen, forklarede han, da punktet skulle genbehandles.

Helt konkret vil rådmanden fremover sørge for, udvalget orienteres om, hvem der ejer et område eller er projektmageren bag, når politikerne skal behandle en sag. Det fremgår normalt ikke af sagsbeskrivelserne, forklarer han.

- Det har bare været en øjenåbner, det her med inhabilitet. Hvor tæt kan man være på, hvor langt skal man være fra det, og hvad skal man holde sig fra.

- Det her skal ses som en service, for det er altid op til det enkelte byrådsmedlem, der selv skal være bevidst om, hvorvidt man er inhabil eller ej. Et eller andet sted, skal man også selv afgøre, om man er det. Det kan også være lidt svært.

Lokalplanen, der nu for anden gang har været gennem sin første forelæggelse, skal nu i åben høring i otte uger.