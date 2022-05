Mattias Tesfaye afløser Hækkerup som justitsminister

Mattias Tesfaye (S) bliver justitsminister. Kaare Dybvad Bek (S) afløser Tesfaye og bliver udlændinge- og integrationsminister, mens politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen (S) afløser Dybvad Bek og bliver indenrigs- og boligminister.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse mandag morgen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterer ændringer i regeringen for dronningen klokken 10 mandag

Regeringsrokaden finder sted, efter at efter at Nick Hækkerup (S) søndag aften trådte tilbage som justitsminister og annoncerede, at han forlader dansk politik. Fra 1. juni tiltræder han jobbet som direktør for Bryggeriforeningen. Det meddelte han på Facebook.

- Jeg er yderst taknemmelig for, at Socialdemokratiet i alle årene har givet mig muligheden for at gøre en forskel og flytte tingene i den retning, som jeg og vi sammen troede på.

- Jeg er klar over, at mit valg om at stoppe i politik af mange sikkert vil blive fortolket som en utilfredshed. Men det vil ikke være en rigtig læsning, skrev Hækkerup i opslaget på Facebook.

Her uddyber han beslutningen med, at han igennem den seneste tid "har mærket en voksende trang til at blive udfordret på nye måder".

Det er blot tre måneder siden, at statsministeren skulle ud i samme disciplin. Dengang udløste Benny Engelbrechts stop som transportminister en ministerrokade.

Tesfaye, som nu for alvor rykker op i hierarkiet i regeringen, har haft rigeligt at se til som udlændinge- og integrationsminister. Han har blandt andet stået i spidsen for at lave en aftale om Rwanda omkring et modtagecenter i det afrikanske land. Den opgave er ikke løst endnu og skal køres til ende af Dybvad Bek.

Desuden har Tesfaye haft rigeligt at se til i forhold til de fordrevne ukrainere, der er kommet til Danmark efter den russiske invasion.

Tempoet for Tesfaye bliver næppe sat ned i Justitsministeriet. Her overtager han blandt andet den højt profilerede sag om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Her blev den hjemsendte chef for FE, Lars Findsen, anholdt og sigtet for at have lækket oplysninger. Senere blev også tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) sigtet for læk.

Desuden betyder rokaden, at Socialdemokratiet nok engang i den igangværende valgperiode skal finde en politisk ordfører. Tidligere er Jesper Petersen og senest Jeppe Bruus blevet forfremmet fra politisk ordfører til minister.

Posten som politisk ordfører er yderst vigtig. Også for regeringen. Det er nemlig den politiske ordfører, der ofte skal tage møgsagerne og forsvare regeringens politik.

Opgaven bliver kun vigtigere, jo tættere vi kommer på det næste folketingsvalg. Det finder sted senest 4. juni 2023.

/ritzau/