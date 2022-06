Medie: Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i minksagen

Miljø- og Fødevareministeriets ageren i minksagen bedømmes som "særdeles kritisabel". Statsministeriet har handlet "meget kritisabelt". Og der er også hård kritik af Justitsministeriet, Finansministeriet, Rigspolitiet og Fødevarestyrelsen.

Det skriver Weekendavisen, en uge før Minkkommissionen afleverer sin rapport. Den får Folketinget 30. juni.

Mediet har læst centrale dele af det udkast, som forud for offentliggørelsen har været til høring hos sagens involverede.

Formuleringerne i den endelige udgave kan være anderledes. Men det ligger ifølge Weekendavisen fast, at kritikken vil være ganske hård.

Kommissionen har set på regeringens og topembedsmænds rolle i aflivningen af flere millioner mink i Danmark på grund af frygt for mutation af coronavirus.

Sagen vækker opsigt, fordi blandt andet den siddende statsminister, Mette Frederiksens (S), rolle er blevet undersøgt. Hun er således selv blevet afhørt af kommissionen.

Minksagen udspringer af, at der juni 2020 blev konstateret coronasmitte på en minkfarm i Nordjylland, og siden spredte smitten sig. Myndighederne frygtede, at virus kunne mutere og blive sværere at bekæmpe.

Derfor meddelte regeringen på et pressemøde 4. november 2020, at alle mink i Danmark skulle aflives. Det viste sig hurtigt, at der ikke var lovhjemmel til det.

- Den muterede virus - via mink - kan indebære den risiko, at den kommende vaccine ikke kommer til at virke, som den skal, sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

Få dage efter kom det frem i pressen, at lovgrundlaget for at kræve aflivningen af alle mink ikke var på plads. Flere minkavlere har udtalt, at de opfattede det som en ordre, at de skulle aflive deres mink.

Om Statsministeriet skriver kommissionen ifølge Weekendavisen blandt andet:

- Med hensyn til Statsministeriet lægger kommissionen til grund, at Statsministeriet indtog en overordnet og styrende rolle i den forcerede proces, som ledte frem til pressemødet den 4. november 2020, og at statsministeren førte an på pressemødet og udmeldte regeringens beslutning om aflivning af alle mink, hvilken beslutning var groft vildledende henset til den manglende hjemmel til aflivning af mink uden for sikkerhedszonerne.

Og i en konklusion står der ifølge Weekendavisen desuden:

- Samlet er det kommissionens vurdering, at Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020.

/ritzau/