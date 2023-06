Meget støvet vej til 25 alternative boliger

MARIAGERFJORD:Vejen til et nyt økologisk levefællesskab med 25 boliger er meget støvet, og der blev igen hvirvlet støv op og sagt kritiske ord, da lokalplanen for Lindemosehuse skulle afgøres i Mariagerfjord Byråd.

Per Laursen (V) synes, det en glædens dag, når der flytter nye borgere til Arden, men kritiserede i samme ombæring, at forvaltningen ikke har formået at håndtere vejadgangen, som der står strid om.

- Dialogen med rideskolen er spillet fallit, sagde Per Laursen, som beklagede, at "en af Himmerlands største rideklubber, en velrenommeret forening" tages som gidsel i sagen.

Som Nordjyske tidligere har omtalt, er Arden Sportsrideklub bekymret for øget trafik på grusvejen, som er tinglyst ridesti til skoven, og som de fremover skal dele med Lindemosehuse.

- Jeg frygter farlige situationer med vores små ryttere, og at vi vil miste medlemmer, fordi forældrene ikke vil være trygge ved at sende deres børn til ridning, har klubformand Gitte Bartholomæussen tidligere udtalt.

En nabo, Jane Hansen, er også i klemme. Kommunen vil ekspropriere jord fra hendes ejendom, så den ændrer status til parcelhus, og hun skal betale mere i ejendomsskat, påpegede Per Laursen.

Det kunne tage brodden af kritikken at lægge asfalt på grusvejen, argumenterede Niels Erik Poulsen fra Venstre, men hans forslag om at skrive det ind i lokalplanen faldt ved afstemning.

Niels Erik Poulsen fik opbakning fra syv i byrådet: hans partifæller Erik Kirkegaard Mikkelsen, Helle Mølgaard, Henrik Sloth, Jan Thorbøll Andersen, Jesper Skov Mikkelsen, Per Kragelund og Per Laursen.

21 stemte imod. Deriblandt Malene Ingwersen, Enhedslisten, som ikke synes, det er særlig grønt eller klimavenligt med asfalt. Desuden inviterer det efter hendes mening til at køre for stærkt.

Selve lokalplanen for Lindemosehuse blev godkendt i byrådet med 24 stemmer for og fem imod.

Sådan stemte de om Lindemosehuse Lokalplanen for et levefællesskab på Brovej i Arden, Lindemosehuse, er godkendt i Mariagerfjord Byråd. Lokalplanen åbner for opførelse af op til 25 huse i størrelsen 40-110 kvm.

Indstillingen blev godkendt med 24 stemmer for og fem imod. Ingen i byrådet undlod at stemme.

For stemte 24: Edin Hajder (S), Jane Grøn (S), Jens Riise Dalgaard (S), Karen Østergaard (S), Leif Skaarup (S), Mette Riis Binderup (S), Niels Peter Christoffersen (S), Rikke Fonnesbæk (S), Thomas Høj (S), Trine Blaabjerg (S), Jens-Henrik Kirk (K), Christian Johnson (K), Laura Holm (K), Emma Houe Mølgaard (Nye Borgerlige), Peder Larsen (SF), Jørgen Hammer Sørensen (DF), Helle Mølgaard (V), Henrik Sloth (V), Jan Thorbøll Andersen (V), Jesper Skov Mikkelsen (V), Jørgen Pontoppidan (V), Lone Sondrup (V), Mogens Jespersen (V) og Malene Ingwersen (Enhl.)

Imod stemte: Helle Qvist Toft (S), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V) og Per Lynge Laursen (V). VIS MERE

Formand for teknik- og miljøudvalget Jørgen Hammer Sørensen (DF) sagde, at der ikke er noget, der ærgrer ham mere end konflikter.

- Hvis man ikke er enig i åstedsforretningen, kan man tage det til taksationskommissionen, anbefalede Jørgen Hammer Sørensen.

Jens Riise Dalgaard (S) udtrykte håb om, at naboerne kan snakke sammen og dermed nå til enighed om, hvad der skal ske med vejen.