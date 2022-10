Mette F. i åbningstale: Ingen lette svar på udfordringer

Der venter kun svære beslutninger på det folketing og den regering, som efter næste folketingsvalg skal træffe beslutninger på Danmarks vegne.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag i sin åbningstale ved Folketingets åbning.

Statsministeren peger på fire områder, som hun har særlig opmærksomhed på.

- For det første: hvordan får vi Danmark – og hver enkelt familie – igennem det økonomiske stormvejr, der venter os, spørger Mette Frederiksen med reference til Ruslands invasion af Ukraine og den medfølgende usikkerhed om økonomi og sikkerhed.

- For det andet: hvordan sikrer vi, at der også i fremtiden er et stærkt velfærdssamfund med tid til omsorg?

- For det tredje: hvordan tager vi de næste store skridt i kampen mod klimaforandringerne?

- Og for det fjerde: hvordan sikrer vi danskernes tryghed og frihed til at kunne leve lige præcis det liv, man ønsker sig, spørger Mette Frederiksen.

Hun opfordrer en kommende regering til at søge et bredt samarbejde i Folketinget.

- Der findes ingen lette svar på nogen af de spørgsmål, siger hun.

Åbningstalen finder sted i en atmosfære af valgrygter på Christiansborg.

Snart står statsministeren også formelt i en valgkamp, der reelt har været i gang i flere måneder.

Mette Frederiksen er i den usædvanlige situation, at støttepartiet De Radikale har stillet det ultimatum, at hun senest ved Folketingets åbning skal udskrive valg. Ellers vil partiet udtrykke mistillid til hende og dermed vælte regeringen.

De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, har dog givet Mette Frederiksen frist til onsdag med at udskrive valget.

De Radikales utilfredshed skyldes regeringens håndtering af Minksagen, hvor regeringen i november 2020 besluttede at aflive alle mink i Danmark på grund af frygt for smitte med coronavirus.

Det førte i juni i år til hård kritik af regeringen fra Minkkommissionen og en erstatning til minkavlerne, der kan løbe op i næsten 19 milliarder kroner af statens penge.

/ritzau/