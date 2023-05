Mette F. om anstrengt forhold til fagbevægelse: Vi må videre

Statsminister Mette Frederiksen (S) lægger i en 1. maj-tale i København ikke skjul på, at forholdet til fagbevægelsen er anstrengt i øjeblikket.

Men det er tid, tilføjer hun, til at se frem og løse problemer i fællesskab.

- Gode kammerater ved, at selv efter en følelsesladet, ophidset diskussion, så skal man være i stand til at komme videre. Det ønsker jeg. Det har Danmark brug for, siger Mette Frederiksen.

I sin tale støtter statsministeren sig til, at det ikke er nyt, at forholdet mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet kan være dårligt.

Hun minder om, at tidligere statsminister Anker Jørgensen (S) blev kaldt "en lille lort". Og hun spekulerer med et glimt i øjet over, hvad hun selv ville blive kaldt, da hun er højere end Anker Jørgensen.

- Socialdemokratiet og fagbevægelsen har igennem tiden haft kammeratlige samtaler, og det der er værre. Jeg vil ikke bruge 1. maj til at komme med historiske eksempler. I kender dem.

- Egentlig blot for at sige, at jeg respekterer fagbevægelsen, også når det handlede om store bededag. Vi var blot uenige, siger Mette Frederiksen.

I en kronik i weekenden skrev hun sammen med regeringskollegerne Lars Løkke Rasmussen (M) og Troels Lund Poulsen (V), at afskaffelsen af store bededag næppe kan måle sig med store beslutninger på en historisk skala.

Ikke desto mindre er det netop det forhold, at regeringen afviste en trepartsforhandling om store bededag, der hos Fagbevægelsen betød, at Socialdemokratiet ikke er velkommen til 1. maj-arrangementer.

/ritzau/