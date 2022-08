Mette F. vil diskutere om minksag overhovedet er en skandale

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener ikke, at man nødvendigvis kan omtale Minksagen som en skandale.

Det siger hun på dagen, hvor hendes egen departementschef Barbara Bertelsen har fået en advarsel for sin rolle i sagen.

- Jeg mener ikke, at der er nogen skurk i det her spørgsmål omkring mink og vil sådan set også gerne diskutere, om der er tale om en skandale, siger Mette Frederiksen.

- Der er blevet begået en fejl. Der manglede lovhjemmel til en beslutning, der var nødvendig, siger hun.

Som følge af Minksagen er både departementschefen i Miljøministeriet, Henrik Studsgaard, og rigspolitichef Thorkild Fogde blevet hjemsendt og fritaget for tjeneste, mens der pågår et tjenesteligt forhør.

Sagen startede 4. november 2020, hvor Mette Frederiksen på et virtuelt pressemøde sagde, at alle mink skulle aflives, fordi der var konstateret smitte med coronavirus på landets minkfarme.

- Det er nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også avlsdyr, sagde hun.

Efterfølgende viste det sig dog, at der ikke var hjemmel i loven til at beordre minkene aflivet.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, mener ikke, Mette Frederiksen tager noget ansvar overhovedet.

Minkkommissionen blev nedsat til at undersøge sagen og kom med sin beretning 30. juni. Den konkluderede, at Statsministeriet har handlet "meget kritisabelt i forløbet".

Kommissionen skriver blandt andet, at Statsministeriet "indtog en overordnet og styrende rolle i den forcerede proces", som førte til et pressemøde 4. november 2020.

- Samlet er det kommissionens vurdering, at Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks, lyder det.

Mette Frederiksen fik også hård kritik af kommissionen for at vildlede groft på pressemødet.

Det lægges til grund, at hun ikke vidste, at der ikke var lovgrundlag for at kræve de mange millioner mink aflivet.

/ritzau/