Mette F. vil have en bred regering: Se hendes muligheder

Selvom Mette Frederiksen bevarer sit flertal efter et tæt valg, går Socialdemokratiet efter at danne en bred regering. Her er hendes muligheder for at samle flertal:

1. En rød regering

Socialdemokratiet holdt valgfest på Christiansborg. Fabian Bimmer / Ritzau Scanpix

Hvis Mette Frederiksen - som forventet - kan regne med støtte fra tre af de fire mandater fra Grønland og Færøerne, har hun 90 mandater bag sig i rød blok:

2. En midterregering

Lars Løkke Rasmussen til Moderaternes valgfest i København. Claus Bech / Ritzau Scanpix

Lars Løkke Rasmussen får næppe den nøglerolle som kongemager, han havde håbet på, men han er oplagt som et parti, der kan deltage i en regering over midten:

3. En blå regering

Jakob Ellemann-Jensen og hans hustru Anne Marie Preisler ankommer til valgaftenen på Christiansborg. Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Den blå blok får kun 72 mandater. Men sammen med Moderaterne og ét af de færøske mandater, ville blokken være snublende tæt på et flertal med 89 mandater.

****