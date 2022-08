Mette Frederiksen afviser valgkamp. Men det ligner det på en prik

AALBORG:Det er - siger statsministeren - ikke valgkamp. Det er ikke derfor, at hun onsdag formiddag var på besøg på et aalborgensisk plejehjem.

- Nej, det er ikke valgkamp. Jeg forsøger at komme ud alt det, jeg overhovedet kan.

Men det ligner unægtelig en valgkamp, der bare mangler en dato.

Ikke så meget, fordi Mette Frederiksen er på plejehjem - den slags besøg har hun, som hun også selv fremhæver - lavet mange af i sine tre år som statsminister. Men to ting er anderledes: presseopbuddet er kun så stort, fordi ingen vil gå glip af blot det mindste hint om en dato, og så er der tonen, der i den grad virker skærpet til kamp.

Efter det knapt en time-lange besøg på Annebergcentret kommer hun ud til et ti-minutter langt pressemøde bevæbnet med to A-4 ark, der angiveligt dokumenterer det bureaukratiske vanvid i velfærdsstaten. Det er en lang liste over alle de ting, der skal kontrolleres og dokumenteres, før en ældre plejehjemsbeboer kan få en lægeordineret pause fra blodtryksmedicinen.

- De her to sider viser til fulde, hvad der er problemet i vores velfærdssamfund. Det bliver velfærd uden velfærd. Alle de klik, al den dokumentation, al det bureaukrati. Det er tid, der går væk fra vores gamle og vores velfærdssamfund, og derfor er det at få afbureaukratiseret ældreplejen en af de absolut vigtigste opgaver. Det er helt afgørende for, at vi kan få rekrutteret folk til ældreplejen.

- Det har vi snakket om i 30 år, uden at der er sket noget?

- Ja. Og folk er også ved at være trætte af at høre os tale. Men på ældreområdet vender vi den simpelthen rundt, og nu afskaffer vi den ældrelov, der er, og starter helt forfra. Vi skal have defineret ganske få dokumentationskrav.

- Hvem har ansvaret for, at den liste er kommet til verden. Er det jer på Christiansborg, eller er det de kommunale politikere?

- Det er en blanding, men vi skal starte med at placere ansvaret på Christiansborg, for vi har lavet så utrolig meget lovgivning gennem de seneste mange år. Vi skal have luget gevaldigt ud i de statslige regler. Så kan vi se mange steder, at der i mange kommuner er lagt oven på, og det skal vi også have gjort noget ved.

- Alle partier er enige om, at det er forkert. Hvorfor er der så ikke sket noget?

- Der er i hvert fald ikke sket nok. Derfor foreslår vi nu at gå meget vidtgående til værks og simpelthen fjerne hele den lovgivning, der er, og starte helt forfra med ganske få krav. Vi får ikke en ordentlig ældrepleje før.

Den plan kunne lyde som oplæg til en valgkamp, og det samme kunne den bandepakke, regeringen præsenterede tirsdag.

- Du sagde på det pressemøde, at dengang du var ung og skulle gå hjem gennem Aalborg, var der kvarterer, du ikke turde gå igennem. Kan du fortælle, hvilke områder det var?

- Ja, det kan jeg godt. Men jeg har ikke behov for at sætte en bestemt etiket på. Jeg tror ikke, at jeg på det tidspunkt var anderledes end alle andre piger. Selvfølgelig var der steder, hvor man kom, og man ikke kom i Aalborg. Der var steder, hvor man altid skulle følges med andre, der var bange for voldtægt eller vold, sagde Mette Frederiksen, der også afviste at navngive de steder, hvor hun i dag ikke tør gå i København.

Statsminister Mette Frederiksen (S) tager sig til hovedet, da hun får fortalt, hvor mange regler, der findes på ældreområdet. Foto: Henrik Bo

Venter på el-scooter

Indenfor på det gamle plejehjem - et af byens ældste og oprindeligt opført som bolig for værdigt trængende ældre - fik statsministeren den klassiske politiker-rundtur.

Hun var på besøg hos en af de 42 beboere: 82-årige Poul Pedersen, der havde glædet sig til det fornemme besøg. Han er født og opvokset få hundrede meter væk på Kastetvej, og Vestbyen har været rammen om hele hans lange liv. Det var her, han kom i lære som bager, og som lærling cyklede over med brød til de gamle, der dengang boede på hjemmet for de værdige ældre.

Nu bor han her selv, har gjort det siden maj, og det er han glad for. Han er glad for beliggenheden, lejligheden og personalet. Eneste indvending er, at - som han siger - det er jo et plejehjem, og med de få ord får han sagt rigtig meget. Men glæden ved livet har han heldigvis endnu - Poul Pedersen håber, at bevillingen til en el-scooter snart går igennem, så han kan køre ud i verden og få sig en formiddagsøl.

Det var et fint besøg, og det er en af de ting, Mette Frederiksen - stadig - er god til. Hun kan meget hurtigt komme i snak og kontakt med mennesker, og hun får skabt et rum, der ikke bliver ødelagt af, at der står tre tv-kameraer og endnu flere fotografer.