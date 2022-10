Se billederne: Mette F. i krydsild hos kritiske gymnasieelever

THISTED:- Hvordan synes du selv, det er gået med at være "børnenes statsminister"?

- Hvorfor har Danmark taget bedre imod flygtningene fra Ukraine, end flygtninge fra Mellemøsten?

- Kan man godt sidde i regeringen, hvis man har overtrådt grundloven?

Spørgsmålene var mange og pegede i alle retninger, da statsminister Mette Frederiksen (S) mandag besøgte eleverne på Thisted Gymnasium & HF. Teutonersalen var fyldt med spørgelystne elever, og der blev ikke lagt fingre imellem.

- Er regeringen hævet over loven?, lød det skarpe spørgsmål fra en af eleverne.

Mette Frederiksen lod sig dog ikke provokere:

- Vi er selvfølgelig underlagt loven. Jeg fornemmer, at det, der bliver spurgt ind til her, handler om mink. Og der må jeg sige, at det fremgår meget klart af minkkommissionens rapport, at jeg ikke vidste, at der ikke var lovhjemmel for at aflive minkene, ligesom kommissionen slår fast, at jeg har overholdt min sandhedspligt overfor folketinget.

Eleverne var veloplagte - og ikke mindst spørgelystne. Foto: Bo Lehm

Dialogen bevægede sig også hen på nogle mere saglige områder, hvor det tydeligt skinner igennem, hvad gymnasieeleverne er optagede af: Klima, uddannelse og indvarerpolitik.

- Hvis kandidatuddannelserne skæres ned fra tre til to år, hvordan vil I så sikre kvaliteten?, spurgte Holger fra 1. g.

- Der er tale om at indføre en ekstra afgift på flyrejser på 13 kr., men en undersøgelse viser, at mange er villige til at betale mere. Hvorfor stoppe ved 13 kr.?, spurgte Ingeborg fra 3. g.

- Går du ind for et alkoholforbud på gymnasierne?, spurgte Maja fra 3. g.

Til sidstnævnte svarede Mette Frederiksen i øvrigt lidt svævende, at hun ikke har et fast formuleret standpunkt, når det kommer til alkoholforbud - men hvad angår rygning var svaret klart:

- Vi har en generation af børn og unge, der vokser op nu, som aldrig har prøvet at ryge, og der synes jeg som samfund, at vi skal forsøge at sikre, at de aldrig begynder, sagde hun.

Mette Frederiksen på Thisted gymnasium

43





















































































Der var en helt del førstegangsvælgere til stede i salen, heriblandt Kirsten Marie Hedegaard Sandal fra 2. x og Jacob Hamborg fra 2. a.

- Jeg ved stadig ikke helt, hvem jeg vil stemme på, men jeg går meget op i psykiatri og ungetrivsel, sagde Kirsten Marie Hedegaard Sandal, der er næstformand i skolens elevråd og var med til at modtage statsministeren, da hun ankom.

- Jeg synes, hun var meget nærværende i sin måde at være på, og da hun introducerede sig selv og talte om, at hun også kommer fra Nordjylland, så føltes det mere personligt, tilføjede Kirsten Marie Hedegaard Sandal.

Jacob Hamborg var positiv over statsministerens måde at agere i under debatten:

- Jeg synes, hun var god til at svare på alle spørgsmål, og hun virkede meget nede på jorden. Og så blev hun på egen banehalvdel, så det ikke bare var en omgang "stem på mig, stem på mig".

- Jeg er godt klar over, hvor jeg vil sætte mit kryds, og det har mødet i dag ikke rykket ved. Men jeg synes, jeg har fået et mere troværdigt indtryk af statsministeren efter i dag, tilføjede Jacob Hamborg.

Jacob Hamborg (TV) og Kirsten Marie Hedegaard Sandal er begge førstegangsvælgere, og de var betroet med den ærefulde opgave at gå rundt med mikrofon til spørgerne blandt publikum. Foto: Bo Lehm

Efter arrangementet var statsministeren positiv over, at de unge blev ved og ved med at stille spørgsmål, så tidsplanen til sidst endte med at skride.

- Dialogen er altid god her. Jeg var også i Thisted for fire år siden, og der var det lidt samme oplevelse. Eleverne er meget "på" og har stor spørgelyst, med spørgsmål, der peger lidt i alle retninger. En stor fornøjelse, siger hun.

I forhold til seneste besøg havde de unge mindre fokus på Thisted som udkantsegn - til gengæld var eleverne også mindre spørgende, hvad angår inflationen, end statsministeren har oplevet andre steder.

Og de kritiske spørgsmål er helt på sin plads, slår statsministeren fast:

- De skal ikke holde sig tilbage. Det er derfor, jeg er her - for at få en føling med, hvad der ligger de unge på sinde, og for at høre, hvad der er vigtigt for folk i Thisted, hvilket afspejler sig i de spørgsmål, der bliver stillet. Jeg mener, man altid skal stå til rådighed, både for de positive og kritiske spørgsmål, og det blev der også plads til i dag, siger Mette Frederiksen.