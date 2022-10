Mette Frederiksen om valg: - Det er tæt på

Tampen brænder.

Tættere på kunne Mette Frederiksen ikke komme det, da hun tirsdag aften blev interviewet af DR's Kåre Quist.

Da værten spørger, om der bliver udskrevet valg onsdag, svarer statsministeren, at tampen brænder.

Til spørgsmålet, om det sker klokken 10.30, siger hun, at det bliver varmere.

Og da Kåre Qvist spørger, om det er der, siger hun:

- Det er i hvert fald tæt på.

Pres fra Radikale

Meget havde tidligere tydet på, at valgudskrivelsen skulle ske tirsdag ved Folketingets åbning.

Men da Mette Frederiksen indtog talerstolen, kom der intet nyt om valg. Til svar fra fremmødte journalister var statsministeren efterfølgende vævende - dog uden at afvise.

De Radikale har truet med mistillidserklæring, hvis ikke Mette Frederiksen udskrev valg ved Folketingets åbning efter sommerferien - altså tirsdag. Men den deadline udskød de tidligere til fredag i denne uge.

- Den præcise dag betyder ingenting for mig. Og jeg kan også konstatere, at adskillige kommentatorer har noteret sig, at det bliver onsdag, der bliver udskrevet valg. Og det er helt fint med mig og os, siger politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R) i følge Ritzau.

Nu tyder meget på, at det er onsdag, Mette Frederiksen trykker på den store valg-knap.

Fik mavepuster af nordjyde

Mette Frederiksens tre år som statsminister har været en tid med kriser stort set fra start til nu. Corona, krig i Ukraine og energiforsyning.

Det har gjort smilene på S-politikerens mund færre. Men det skal der laves om på, skrev Frederiksen mandag på Facebook.

Opslaget kom, efter en nordjysk vælger havde gjort statsministeren opmærksom på, at hun havde ændret sig.

”Engang var du glad, sagde tingene direkte. Der var ikke så meget politiker over dig, som der er nu”, lød det fra den nordjyde, Mette fra Aalborg havde en samtale med.

Mette Frederiksen skriver i sit opslag, at det var en mavepuster.

"Jeg er grundlæggende et glad og optimistisk menneske. Jeg elsker at være sammen med andre mennesker. Og jeg kan bedst selv lide, når folk siger tingene direkte. Og gør det også helst selv. Så måske vil du se et smil lidt oftere. Det håber jeg. Også selvom det er en svær tid for vores land", skriver hun og afslutter opslaget med, at hun mandag aften lagde sidste hånd på den tale, hun tirsdag kl. 12 åbner Folketinget med.