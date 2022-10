Mette Frederiksen står fast efter kritik fra rådmand: - Skattelettelser er en god idé

AALBORG:- Jeg er skuffet, overrasket og målløs over mit partis angreb på jobcentrene - et knæfald af værste skuffe for de borgerlige - hva’ fanden er meningen!!!

Sådan skrev job- og velfærdsrådmand i Aalborg Kommune, Nuuradiin Hussein (S), søndag på Facebook som reaktion på regeringens forslag om at finansiere en skattelettelse ved at skære ned på landets jobcentre.

Torsdag eftermiddag fangede Nordjyske statsminister Mette Frederiksen i Aalborg til en kommentar.

Den socialdemokratiske rådmand for job og velfærd i Aalborg kalder jeres forslag om at give skattelettelser for fire milliarder kroner og finansiere det via jobcentrene for ”knæfald for de borgerlige” og ”panik før lukketid”. Hvad siger du til den her kritik fra det socialdemokratiske bagland, gør den indtryk?

- Alle diskussioner gør indtryk, men jeg synes nu stadigvæk, det er en god idé. Det er vigtigt for mig at understrege, at det her skal følges op af en ny beskæftigelsesindsats. Det er ikke bare en hurtig ændring, men vi bruger mange penge i dag på jobcentrene, og medarbejderne på jobcentrene udfører en vigtig opgave.

- De laver et godt stykke arbejde, men vi er også i en situation, hvor næsten lige meget, om vi har høj eller lav arbejdsløshed, så bruger vi mange penge på jobcentrene, og der tror vi altså godt, at vi kan lave en mere målrettet beskæftigelsesindsats.

- Men det er vigtigt for mig at understrege, at det er ikke en kritik af medarbejderne. Det er måske snarere en kritik, der er vendt mod Christiansborg, at vi ikke har været gode nok til at få opdateret beskæftigelsesindsatsen.

Men det er penge, I tager fra nogle af de mest udsatte borgere i samfundet. Er det ikke det forkerte sted?

- Nej, sådan synes jeg ikke, det behøver at være. Jeg tror godt, vi kan lave en anden, måske mere målrettet beskæftigelsesindsats, end den der foregår i dag på jobcentrene. Vi har jo lettet skatten ad nogle omgange, mens vi har været i regering. Både på afgifter og på skattesiden, og nu foreslår vi så en skattelettelse til folk, der er i arbejde, ikke mindst enlige forsørgere, og det gør vi jo, fordi vi synes, det er en god idé.

Rådmand Nuuradiin Hussein uddybede sin kritik af regeringen over for Nordjyske forleden og kom blandt andet ind på den beskæftigelsesindsats, der foregår på jobcentrene. Han sagde blandt andet:

- De her regler, som nogle borgere oplever som meningsløse og svære at manøvrere i, er jo ikke nogen, jobcentrene selv har skabt. Det er noget, der kommer fra ministeriet og styrelsen, og vi bliver detalje-reguleret i en grad, så der næsten ikke er nogen bevægelsesfrihed. Så taler man om, at der er et problem, er det et problem, man selv har skabt, og som man skal komme i gang med at løse i stedet for at problematisere jobcentrenes opgaveløsning.

- Vil man afbureaukratisere, kunne man jo starte med at feje for egen dør, sagde han og tilføjede:

- For få måneder siden bad staten for eksempel kommunerne om at søge, hvis de gerne ville være en frikommune i forhold til beskæftigelsesområdet. Og det er der 51, der har gjort, men kun fire, der har fået ja til, fortæller han.