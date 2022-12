Mette Frederiksen varsler en million overraskelser i ny regering

Fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) har en del overraskelser med i det regeringsgrundlag, der præsenteres onsdag middag.

Tirsdag aften var hun hos dronningen på Amalienborg, hvorefter hun oplyste, at Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne er klar til at danne en regering over midten. Og der bliver overraskelser, lyder det.

- Jeg er meget, meget glad for og stolt af det regeringsgrundlag, der ligger. Der er noget, hvor man tænker, at det er klassisk, typisk blåt. Der er ting, hvor det er klassisk, typisk rødt.

- Der er en million ting, hvor I alle sammen kommer til at blive overrasket og ting, hvor I vil sige; "okay, har de virkelige tænkt sig at starte helt forfra på nogle områder", siger hun til flere medier på Christiansborg.

Partierne forhandlede i knap seks uger efter folketingsvalget 1. november, hvor rød blok fik et knebent flertal på 90 mandater. Socialdemokratiet gik dog til valg på en regering over midten og begyndte at forhandle om det.

De Radikale faldt fra tirsdag i sidste øjeblik, selvom partiets store drøm er en regering over midten.

Store dele af regeringsgrundlaget præsenteres onsdag middag på Marienborg, mens regeringen - herunder ministrene - præsenteres torsdag.

Det kunne være på skoleområdet, hvor elevfordelingen på gymnasierne ser ud til at blive droppet. Aftalen har fra start været omdiskuteret, og undervejs er den blevet justeret, mens flere partier er faldet fra.

Det vides dog ikke, hvad der nu skal ske for at sikre en bedre fordeling mellem elever med dansk baggrund og elever med ikkevestlig baggrund.

Venstre og Moderaterne har droppet deres krav om en advokatvurdering af sagen om millioner af aflivede mink.

Til gengæld ser partierne ud til at blive imødekommet på det økonomiske område. Venstre har talt for lettelser af skatten i toppen, bunden og ved generationsskifte.

/ritzau/