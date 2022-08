Mette Hardam er ikke længere gruppeformand - her er den nye

FREDERIKSHAVN:Mette Hardam er ikke længere gruppeformand for Venstre i Frederikshavn Kommune.

Som Nordjyske tidligere har skrevet, har Mette Hardam valgt at stille op som Venstres lokale folketingskandidat.

Gruppeformandsposten er central i byrådsgruppens arbejde og tager meget tid. Derfor har hun ønsket at blive fritaget for dette arbejde og i stedet fokusere på folketingsvalget, som bliver udskrevet om kort tid.

- Vi er glade for, at Mette har valgt at stille sig til rådighed for at prøve kræfter med landspolitik, og vi vil støtte og hjælpe hende, alt hvad vi kan. Derfor har det at frigive Mette fra posten som gruppeformand været naturligt, siger formanden for Venstres kommuneforening, Louise Jæger, som oplyser, at Mette Hardam fortsætter sit arbejde i kommunalpolitik.

Den nye gruppeformand

Den nye gruppeformand hedder Peter Sørensen, som samlet set har knap 10 års erfaring som byrådspolitiker.

Peter Sørensen er en nye gruppeformand hos Venstre i Frederikshavn Kommune. Foto: Allan Mortensen

- Peter er erfaren og kender gamet. Og han er derfor både et kvalificeret og naturligt bud på at tage over på posten som gruppeformand, siger Louise Jæger.

Peter Sørensen er en frygtet lokalpolitiker, som aldrig har været bange for at tage slagsmålene med modstanderne i byrådssalen. Og fremover vil man formentlig se et skarpere Venstre med en skarpere profil.

- Som parti skal vi heller ikke være bange for at udfordre os selv internt og måske gøre tingene anderledes, siger Peter Sørensen.

Bytter rundt

Den nye gruppeformand får plads i det øverste fagudvalg - økonomiudvalget - i stedet for Mette Hardam.

Samtidig får Mette Hardam Peter Sørensens plads i arbejdsmarkedsudvalget.

Sådanne rokeringer kræver dog byrådets godkendelse.

Mette Hardam fortsætter sit arbejde i social- og sundhedsudvalget, ligesom Peter Sørensen fortsætter i plan- og miljøudvalget.

Venstres øvrige udvalgspladser forbliver uforandret.