Minkavler-formand udvandrer: Tiltag for avl er skudt over målet

Der var mildest talt ingen tilfredshed at spore hos formanden for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, da han onsdag afbrød og udvandrede fra et møde i Fødevareministeriet om minkavlens fremtid i Danmark.

- Det er skudt helt over målet. Det er nogle tiltag, der er helt vanvittige, i forhold til hvordan resten af samfundet fungerer, siger han.

Minkbranchen var ellers inviteret til et møde, hvor en model for eventuel genindførelse af minkavl i 2023 var på dagsordenen. Herunder en række retningslinjer og tiltag.

- Resten af samfundet må færdes frit og tage til store arrangementer, men hvis en håndfuld minkavlere vil i gang igen i 2023, vil man indføre nogle fuldstændig vanvittige testregimer, siger Tage Pedersen.

Ifølge formanden for Danske Minkavlere består tiltagene blandt andet i, at de personer, der arbejder med mink, både skal testes dagligt, ligesom de skal bære FFP3-maske.

- Vi kan godt gå med almindelige kirurgiske masker, men den slags voldsomme masker, som myndighederne foreslår, kan man ikke arbejde fysisk med.

Derudover vil der ifølge Tage Pedersen også være en række testkrav på både døde og levende mink.

- Det er en umulig opgave og en kæmpe økonomisk opgave for de få, som gerne vil i gang med hvervet igen.

Ordren om at slå alle mink ned kom under coronanedlukningen i slutningen af 2020.

15 minkavlere har efterfølgende valgt at søge om dvalekompensation, hvilket vil sige, at de har mulighed for at genstarte minkproduktionen. Det svarer til omkring én procent af minkavlerne før november 2020.

Da Tage Pedersen trådte ind i Fødevareministeriet, havde han regnet med, at minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Prehn (S) også ville tage del i mødet. Det var dog ikke tilfældet.

- Det havde ministeren åbenbart hverken lyst eller tid til. Vi troede, at det her var en stor sag, men den er åbenbart lille for regeringen, siger Tage Pedersen.

- Vi vil ikke tages som gidsler i det her, og vi vil gerne forhandle med regeringen om, hvorvidt det kan lade sig gøre at genåbne minkhvervet i praksis i forhold til folkesundheden, slutter formanden for Danske Minkavlere.

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, siger i et skriftligt citat til Ritzau, at han er dybt fortørnet over, at ministeren ikke kom til mødet.

Han kalder det både uanstændigt og arrogant, og så udtrykker han forståelse for, at minkbranchen er frustreret over de rammer, som ministeriet opsætter for fremtidig minkavl. Scenariet er ikke realistisk, mener ordføreren.

- Jeg efterlades med det indtryk, at regeringen vil påføre så store omkostninger, at det reelt ikke er muligt at genstarte minkproduktionen i Danmark, siger Torsten Schack Pedersen.

Rasmus Prehn varslede i maj, at det var "ambitionen" at give de tilbageværende minkavlere en afklaring "inden sommerferien".

