Minkavlere vil kigge fremad og have afklaring på erstatning

Brancheforeningen Danske Minkavlere mener, at det er blevet tid til at komme videre fra Minksagen.

Minkavlerne ønsker at komme "videre med livet", og det hjælper ikke, "hvis man bliver ved med at bruge alle kræfterne på at kigge tilbage".

Det siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere, i en skriftlig kommentar til TV 2.

Meldingen kommer, efter Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, søndag har trukket i land på sit krav om en advokatvurdering af Mette Frederiksens (S) ansvar i Minksagen. Dermed ser et flertal for en advokatvurdering ud til at være væk.

- Vi kan ikke føde en regering, der starter med at lave juridiske undersøgelser af statsministeren, sagde Lars Løkke på vej ind til regeringsforhandlingerne.

I stedet mener både minkavlerne og Lars Løkke, at der skal fokus på erstatningssagerne.

- Ikke en eneste sag er færdiggjort endnu, og de sidste avlere i køen har udsigt til afgørelser helt ude i 2027-2028. Enhver kan se, at det er helt urimeligt, og det må en ny regering have top-of-mind fra første arbejdsdag, siger Tage Pedersen til TV 2.

Lars Løkke mener, at erstatningssagerne skal gå "meget stærkere". Det kunne eventuelt ske ved at give dem acontobetalinger, lød det.

- Sådan at de mennesker, der er blevet ramt af den her skandale, kan komme videre, sagde Lars Løkke.

Den tidligere statsministers udmelding har fået Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, til tasterne.

- Moderaterne er et projekt, der ene og alene handler om Løkke. Magt for magtens skyld. Det er tydeligt, når Løkke nu bakker på sit valgløfte om en advokatvurdering af minkskandalen.

- Det er en skændsel. Vi skylder retsfølelsen og folkestyret at sagen undersøges til bunds, skriver Pernille Vermund i et opslag på Twitter.

TV 2 skriver, at mere end 1200 minkvirksomheder har ansøgt om kompensation ifølge tal fra Fødevarestyrelsen.

6,7 milliarder kroner foreløbig blevet udbetalt til minkavlere i erstatning. I alt skal omkring 19 milliarder kroner udbetales.

/ritzau/