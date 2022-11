Morten Ryom: Coronaen betød færre frivillige i valgkampen

AALBORG:DSU havde droppet den traditionelle valgfest i Ungdomspolitisk Hus på Kastetvej, og socialdemokraterne var i stedet samlet i Mette Frederiksens kampagnekontor i Kayerødsgade. Måske fordi der ikke var udsigt til den helt store fest?

- Vi er okay tilfredse. Vi vidste godt, at vi ville gå lidt tilbage. Vi har skullet håndtere en krise og det giver altid lidt hug, sagde folketingskandidat Morten Ryom, der var inviteret til valgfest i København, men havde foretrukket at blive i Aalborg.

- Det er min by, sagde kandidaten, der havde regnet sammen, at han har brugt næsten 350 timer på at føre valgkamp, og som syntes, at hver en time var givet godt ud, selv om det ikke så ud som om, at han ville blive valgt til Folketinget.

- Vi har ført den bedste kampagne, vi kunne med de ressourcer, vi har haft. Vi har ikke kunnet gøre det bedre, sagde Morten Ryom, der melder om en meget anderledes valgkampagne, end de andre han har deltaget i, siden han blev aktiv i 2008.

- Folk har ydet en kæmpeindsats, men vi har ikke været lige så mange, som vi plejer, siger den lidt trætte kandidat, som under valgkampen oplevede, at han allerede klokken 20 om aftenen var den sidste, der sad og pakkede valgmateriale i DSU-lokalerne. Det forklarer han med corona-pandemien, der har gjort ondt på de politiske ungdomsorganisationer - fordi det hurtigt mærkes, hvis der ikke kommer nye medlemmer til.

- Der er jo naturlig afgang i en ungdomsorganisation, så det mærkes, når fødekæden ikke fungerer, siger han og tilføjer:

- Det er ikke kun os, men alle jeg har talt med, siger Morten Ryom, som var helt godt tilfreds med de anderledes festlokaler.

- Her er det Mettes kampagne, der giver, smilede han og sendte sin partiformand Mette Frederiksen en venlig tanke - som givet blev fuldt op af flere, da Socialdemokratiets tilbagegang blev vendt.