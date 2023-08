Næsten 12 millioner kroner er sparet: - Vi kan ikke blive ved

11,8 millioner kroner.

Så meget har politikerne i social- og sundhedsudvalget i Frederikshavn Kommune sparet i budgettet for næste år.

En af de helt tunge poster er besparelsen på 1.825.000 kroner ude hos de botilbud, hvor der bor handicappede borgere. Besparelsen vil blandt andet betyde afskedigelser af personale.

Frederikshavn Kommune stopper også tilskuddet til den selvejende institution Fontænehuset i Frederikshavn. Det vil sige, at i 2027 vil hele tilskuddet på 1,2 millioner kroner ophøre.

Fontænehuset er et tilbud til voksne med en sindslidelse og borgere, som er psykisk sårbare.

Og kommunen oplyser i sparekataloget, at "brugerne fortsat har mulighed for at benytte de kommunale støttecentre som alternativ".

Der er 150 borgere tilknyttet huset, og lederen af Fontænehuset, Mikael Sandst Jensen, konstaterer, at politikerne denne gang har skåret dybt i psykiatrien.

Michael Sandst Jensen konstaterer også, at når politikerne fjerner tilskuddet til Fontænehuset, vil det betyde færre medarbejdere. Og mindre tid til for eksempel vigtige samtaler med brugerne.

Samtidig mener han ikke, at man kan sammenligne Fontænehuset med kommunens støttecentre.

- I Fontænehuset indgår brugerne for eksempel i et aktivt arbejdsfællesskab - på kontoret, køkkenet eller i haven. Det giver struktur i hverdagen og giver en arbejdsidentitet, siger Michael Sandst Jensen.

Også Lilleskolen

Også Lilleskolen bliver hårdt ramt. Skolen tilbyder forskellige former for undervisning og er et tilbud til voksne, som har en sindslidelse.

Desuden er der en lang række andre steder i kommunen, som også vil opleve besparelser - blandt andet klippekortordningen til de svageste ældre borgere.

Ordningen skal være med til at forsøde livet for de ældre som for eksempel en ekstra gåtur med en ledsager.

Klippekortet afskaffes ikke, men er efterhånden blevet barberet kraftigt ned. Medlemmerne af social- og sundhedsudvalget forholder sig til, at 40 procent af kommunerne i Danmark helt har afskaffet klippekortet.

Tunge spareforslag ud

Dog er der - trods alt - tilfredshed hos formanden for ældrerådet, Hanne Andersen og formanden for social- og sundhedsudvalget, Ole Rørbæk Jensen (S), over, at det er lykkedes at trække to tunge spareforslag ud af budgettet:

Fremover vil der stadig blive gjort rent hver anden uge på plejecentrene. Og ikke kun hver tredje uge som foreslået af forvaltningen.

Desuden vil ordningen med kommunal tøjvask fortsætte som hidtil. Der var ellers lagt op til, at borgerne ville få afhentet deres snavsede vasketøj hver 14. dag, hvilket reelt ville betyde, at borgerne skulle anskaffe sig ekstra tøj, så garderoben dækkede hele måneden.

Vi kan ikke blive ved

Men selv om det er lykkedes at undgå at skære visse steder, er det på ingen måder en tilfreds formand for socialudvalget, som ser tilbage på besparelserne.

- Vi kan ikke blive ved med at skære i kernevelfærden. Regeringen er nødt til at give flere bevillinger til kommunerne, hvis vi skal bevare det serviceniveau, vi gerne vil. Lige nu skærer vi i velfærdsopgaverne, og derfor er regeringen nødt til at give kommunerne økonomisk hjælp. Jeg tror ikke, der er politikere, som synes om de her besparelser, siger Ole Rørbæk Jensen.