Nedskæringer for over 100 millioner: - Et signal om mistillid til de ansatte

AALBORG:Allerede under valgkampen var job- og velfærdsrådmand i Aalborg Kommune, Nuuradiin Hussein (S), ude med riven efter Socialdemokratiets plan om at finansiere skattelettelser ved at skære ned på jobcentrene.

Onsdag fremlagde den nye SVM-regering så regeringsgrundlaget, hvor det står klart, at man vil finde tre milliarder kroner ved blandt andet at lukke jobcentrene helt.

- Det er super ærgerligt, at man vil nedlægge jobcentrene, siger Nuuradiin Hussein.

- Det sender et signal om mistillid til de mange dygtige medarbejdere på jobcentrene, der hver dag kæmper for at levere et godt stykke arbejde.

Når regeringen vil reducere udgifter til beskæftigelsesindsatsen med 3 milliarder kroner frem til 2030, betyder det konkret, at man skal skære ned for mellem 100 og 120 millioner kroner i Aalborg.

- Så vi kommer ikke udenom, at vi med den her reform desværre kommer til at skulle fyre en del medarbejdere her i Aalborg. Beløbet i sig selv svarer til et sted mellem 220 og 250 medarbejdere. Det er dog ikke alle besparelserne, vi kommer til at finde på personalefronten. Vi kommer til at finde pengene mange andre steder også, siger Nuuradiin Hussein og fortsætter:

- Men uanset hvad er det meget voldsomt.

Nuuradiin Hussein understreger dog, at der også er noget i regeringsgrundlaget, som han er begejstret for - at man vil sætte kommunerne mere fri, også i beskæftigelsesindsatsen.

- Det er befriende og skønt, at man har kigget indad ved at sige, at man vil sætte kommunerne fri af statslige proceskrav. For hvis der er noget, vi har været trætte af, så er det det her regeltyranni, der har hersket med voldsomme dokumentationskrav lagt ned over jobcentrene af staten. Det har påvirket medarbejdernes faglighed, trivsel og kontakten med de ledige.

Han stiller sig noget skeptisk i forhold til, hvordan det skal håndteres, at a-kasser og private aktører ifølge regeringsgrundlaget skal spille en større rolle. Omvendt glæder det ham, at man samtidig med frigørelsen fra statslige proceskrav også lægger op til at lade kommunerne selv organisere hele beskæftigelsesindsatsen.

- Jeg læser det sådan, at man har tillid til, at kommunerne er dem, der kender deres borgere og det lokale arbejdsmarked bedst, og at kommunerne derfor er bedst til at organisere indsatsen.