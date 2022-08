Ni nordjyske kommuner søger økonomisk støtte: - Det går ud over velfærden, hvis ikke vi får flere penge

Indenrigs- og Boligministeriet uddeler hvert år et tilskud til "særligt vanskeligt stillede kommuner". I år har 50 kommuner sendt en ansøgning afsted - altså mere end hver anden. Det kunne nichemediet NB Økonomi berette forleden.

Dykker man ned i listen over ansøgere, vil man finde navnene på hele ni nordjyske kommuner. Det er kun Aalborg og Rebild Kommune, der ikke har ansøgt om at få del i særtilskuddet.

Særtilskuddet - der i Indenrigs- og Boligministeriet har navnet § 16-puljen - skal ifølge ministeriets hjemmeside "ses som et supplement til det generelle tilskuds- og udligningssystem, som ikke nødvendigvis kan opfange alle særlige lokale forhold eller mere akut opståede udfordringer for nogle kommuner."

En af de nordjyske kommuner, der har søgt, er Brønderslev Kommune. Sidste år fik de 13 millioner kroner af puljen, mens de i år søger markant mere - 55 millioner kroner.

Torsdag var borgmester Mikael Klitgaard (V) til møde med indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S). Her argumenterede borgmesteren for, hvorfor Brønderslev Kommune indtrængende har brug for mere støtte.

- Vi ser ind i et overskud på 25 millioner kroner i kommunen. Men så skal vi afdrage 50 millioner på gæld, og så skal vi have plads til et anlægsbudget, hvor vi håber på mindst 50 millioner. Det betyder, at vi ret hurtigt bliver meget fattige. Vi har den anden laveste skatteindtægt i Danmark - 179.000 kroner per borger, hvilket er 35.000 under landsgennemsnittet, siger Mikael Klitgaard.

- Så hvis ikke vi skal ud og være hårde ved ældreplejen, skolerne og så videre, så er vi nødt til at få nogle penge. Og det tror jeg faktisk, at Christian Rabjerg Madsen godt kan forstå.

Det er altså for at sikre kernevelfærden, at Brønderslev Kommune har sendt ansøgningen afsted, understreger borgmesteren. Han forklarer videre, at der i overskuddet på 25 millioner kroner er indregnet 13 millioner kroner - det beløb man modtog i særtilskud sidste år.

- Så det har vi sagt til ministeren i dag. At det ganske enkelt er for lidt. Vi er nødt til at få et betragteligt større beløb. Det er helt galt. Der er stadig en skæv fordeling i Danmark. Vi har en kommune med få uddannelsessteder, få store virksomheder og meget landområde. Derfor bliver vi en kommune med få indtægter.

- Virksomhedsskatten er også forkert fordelt, for der bliver ikke udlignet fuldt ud for de virksomhedsindtægter, der mest kommer i de store byer. Så alt andet, end at vi får et meget større beløb end sidste år, er helt urimeligt, siger Mikael Klitgaard.

Borgmesteren har en klar forventning om, at Brønderslev Kommune vil modtage mere end de 13 millioner. Men samtidig er man ikke den eneste kommune, der føler behov for flere penge.

- Ministeren var meget lydhør, men han pointerede selvfølgelig også, at der kun er knap 600 millioner kroner i puljen, mens der er blevet søgt om knap 2 milliarder. Så jeg må også erkende, at det kan blive svært at få alt det, vi har søgt om.

Hvis Brønderslev Kommune ikke modtager nok penge, kan det ifølge Mikael Klitgaard få alvorlige konsekvenser.

- Jeg kan jo ikke sige, præcist hvilke konsekvenser det får, for det skal jeg snakke med kommunalbestyrelsen om. Men det er klart, at får vi ikke et større tilskud, så skal vi i gang med nogle sparerunder, der siger sparto.

I første omgang håber man dog i Brønderslev Kommune, at ansøgningen bringer flere penge med sig. Men fremadrettet skal der landes en ordentlig aftale med regeringen, mener Mikael Klitgaard.

- Til den næste forhandling med regeringen må vi sige, at hvis vi skal bevare velfærden i en kommune som Brønderslev, så er vi nødt til at få større tilskud. Kort og godt. Vi kan ikke hæve skatten, for vi er en af 10 kommuner med den højeste skat. Vi er faktisk i en slem kattepine.

De 50 kommuner, der har søgt om særtilskud, ventes at få svar i slutningen af august eller starten af september. Man går i gang med budgetforhandlingerne i Brønderslev Kommune 20. september.

- Om vi får det ene eller det andet beløb, kommer til at afgøre, hvor svært og hårdt det bliver for vores borger, siger Mikael Klitgaard.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra indenrigs- og boligminister Christian Ragbjerg Madsen (S). Han er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen. Vi ville blandt andet gerne have spurgt ham, om udligningssystemet er skruet ordentligt sammen, når en kommune med en særlig profil som Brønderslevs kan opleve så store vanskeligheder med at få enderne til at mødes.