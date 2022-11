Nødvendigt med nyt slips for at skrive under på at overholde grundloven

NORDJYLLAND:Nyt slips er indkøbt, men det er også en af de få ting, som Kim Edberg Andersen - nyvalgt nordjysk folketingsmedlem for Nye Borgerlige - har fået helt styr på i sit nye job.

Kontor på Christiansborg har han endnu ikke fået, og adressen i København er fortsat ukendt.

- Det har været temmelig hårdt. Jeg har pendlet frem og tilbage siden valget, så jeg glæder mig til, at der falder noget mere ro på. Men nu har jeg i det mindste et pænt slips at tage på, når jeg skal skrive under på, at jeg vil overholde grundloven. Hvis jeg ikke skulle se ordentlig ud den dag, hvornår skulle jeg så, siger Kim Edberg Andersen, der har sagt farvel til sin gamle arbejdsplads.

- Havde du ikke et slips før?

- Jo, jo, men så pænt var det heller ikke.

Tirsdag og onsdag var der for første gang siden valget møde i folketingssalen, men indtil der er dannet en regering, er det lovgivende arbejde sat på pause. Rent spildtid bliver det dog ikke for Kim Edberg Andersen, der får en del at se til i den kommende folketingsperiode.

Partiet har nemlig fordelt de såkaldte ordførerskaber, og her sætter Kim Edberg sig på rekordmange af slagsen. På 10 områder - fra dyrevelfærd til landbrug - bliver det ham, der skal udlægge partiets politik.

At han får så mange ordførerskaber skyldes overvejende, at Nye Borgerlige er et lille parti - efter Mette Thiessens exit har partiet bare fem mandater.

Det skal Kim Edberg mene noget om Beskæftigelsesordfører

Dyrevelfærdsordfører

Erhvervsordfører

Handicapordfører

Landbrugs- og Fiskeriordfører

Miljø- og Fødevarerordfører

Ordfører for landdistrikter og øer

Socialordfører

Sundheds- og psykiatriordfører

Ældreordfører VIS MERE

- Du skal have en holdning til en masse forskellige ting. Hvordan vil du håndtere det?

- Jeg sætter mig ned og begynder at læse, og så allierer jeg mig med de mennesker i partiet, der ved noget om det. Men det er heldigvis alle sammen områder, jeg interesserer mig for. Det havde været værre, hvis jeg eksempelvis skulle mene noget om skat.

Onsdag skrev han og de øvrige nyvalgte folketingsmedlemmer under på, at de vil overholde grundloven.

Lige nu er alle partierne i gang med at fordele ordførerposterne og udvalgspladserne.

Også et andet nyvalgt nordjysk folketingsmedlem, Theresa Scavenius fra Alternativet, får mange ordførerskaber at holde styr på. Hun får nemlig hele 12 af slagsen.