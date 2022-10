Nordjyde gav Mette Frederiksen en mavepuster

DANMARK:"Du plejede at smile meget mere".

Sådan sagde en nordjyde for noget tid siden til statsminister Mette Frederiksen. Det skrev hun mandag aften om i et opslag på Facebook - og hun erkendte, at der nok er noget om snakken.

Statsministeren skriver, at nordjyden fortalte hende, at personen hele sit liv har stemt på Socialdemokratiet - men denne gang overvejer et andet parti. Den samtale gjorde stort indtryk på Mette Frederiksen, som siden da har tumlet med tankerne om den og det budskab, hun fik.

”Engang var du glad, sagde tingene direkte. Der var ikke så meget politiker over dig, som der er nu”, lød det endvidere fra den nordjyde, Mette fra Aalborg havde en samtale med.

Mette Frederiksen skriver i sit opslag, at det var en mavepuster.

"Jeg er grundlæggende et glad og optimistisk menneske. Jeg elsker at være sammen med andre mennesker. Og jeg kan bedst selv lide, når folk siger tingene direkte. Og gør det også helst selv. Så måske vil du se et smil lidt oftere. Det håber jeg. Også selvom det er en svær tid for vores land", skriver hun og afslutter opslaget med, at hun mandag aften lagde sidste hånd på den tale, hun tirsdag kl. 12 åbner Folketinget med.

Der har igennem mange måneder været spænding om lige netop den tale - og om det er i den, det næste folketingsvalg vil blive udskrevet. Hvis det sker, fortæller vi dig om det her på nordjyske.dk.