Nordjysk byrådsprofil smækker med døren: - Jeg fik voksen-skældud af Messerschmidt

BRØNDERSLEV:"I dag har jeg sendt en af de sværeste mail, jeg har skrevet. Jeg har meldt mig ud af Dansk Folkeparti".

Sådan skriver den nordjyske politiker Carsten Ullmann Andersen i et opslag på sin egen Facebook-profil.

Carsten Ullmann Andersen har netop været opstillet som kandidat til Folketinget - og fik 334 personlige stemmer, hvilket ikke var nok til et mandat, men indbragte ham en tredjeplads blandt partiets nordjyske kandidater.

Men det er oplevelser i forbindelse med den netop overståede valgkamp, der har udløst den drastiske beslutning.

- Der har været nogle ting omkring organisationen her under valget, som jeg ikke synes er i orden, og som jeg ikke vil være med til. Og det må man jo tage konsekvensen af, siger han.

- Jeg synes, at der har været forskel på, hvordan partiet har støttet op omkring de forskellige kandidater. Og det kan jo i udgangspunktet være godt nok, hvis det er det, der er meldt ud, og det der er aftalen.

Utilfreds med partitoppen

Carsten Ullmann Andersen indrømmer gerne, at hans politiske holdninger ikke er ændret i løbet af den ene uge, der er gået siden valget.

- Når man stiller op for noget, så er det selvfølgelig fordi man tror på det., og det gør jeg også. Det er jo ikke politikken, jeg er gal på - det er organisationen bag.

Men selv om han altså rejser kritik, så har han samtidig ikke lyst til at gå i mere konkrete detaljer om, hvad der er sket.

- Jeg ved, at der i partiet er forskel på, hvordan man opfatter det her. Nogle af dem, jeg har talt med, anerkender, at jeg har en pointe - og nogle andre benægter det fuldstændig. Men jeg har ikke brug for, at nogen eller noget skal udstilles, men ikke desto mindre har jeg siddet med en følelse af, at jeg har haft den her oplevelse. Og det gider jeg sgu ikke stå model til. Man føler sig holdt for nar, når man bruger sin tid og sine kræfter på noget, som man tror er på én måde - og så finder ud af, at det er det så ikke.

Fik voksen-skældud

Carsten Ullmann Andersen er ikke hr-hvem-som-helst i partiet - for samtidig med sit kandidatur til Folketinget er han også en markant skikkelse i byrådet i Brønderslev Kommune. Her er han i øjeblikket formand for ældreomsorgsudvalget.

Og han kan godt mærke, at det har vakt opsigt i partitoppen, at han nu er fortid i Dansk Folkeparti.

- Jeg fik jo voksen-skældud af Morten Messerschmidt (DF-formand, red.) på grund af den beslutning, jeg har taget. Så det er da blevet bemærket.

Morten Messerschmidt har angiveligt givet "voksen-skældud" til den nordjyske politiker Carsten Ullmann Andersen. Arkivfoto: Torben Hansen

Carsten Ullmann Andersen understreger i øvrigt, at hans kritik ikke retter sig mod andre af partiets kandidater til Folketinget.

Så det handler om partiapparatet simpelthen?

- Ja, det gør det.

Altså den politiske ledelse eller kampagneledelsen?

- Det har jeg svært ved at skille ad. Jeg er ret sikker på, at man i organisationen har fingrene ret langt nede i, hvad der foregår.

Et nyt parti?

Med udmeldelsen af Dansk Folkeparti er han samtidig forvandlet til løsgænger i byrådet.

- Det her er jo ikke noget, jeg har planlagt, så jeg kommer jo nu til at have nogle overvejelser om, hvad jeg skal gøre. Jeg føler, at jeg gør en forskel i Brønderslevs byråd, og det kunne jeg sådan set godt tænke mig at forsætte med. Men jeg ved jo godt, at jeg ikke bliver valgt som løsgænger.

- Man er jo som udgangspunkt medlem af et politisk parti, fordi man føler sine holdninger repræsenteret. Og der må jeg ud at sondere terrænet - og også finde ud af, hvor jeg også kan bidrage konstruktivt i et andet parti. Men der har faktisk været flere henvendelser allerede, og det glæder mig da.

Mange vil jo nok med det samme tænke Danmarksdemokraterne. Var det noget, du kunne se for dig?

- Jeg afviser skam ikke noget på den borgerlige side af stregen. Det kunne det sagtens være, men det er ikke sådan, at det er derfor, at jeg har meldt mig ud.

Carsten Ullmann Andersen forventer, at han først på den anden side af nytår vil træffe sin beslutning om en politisk fremtid.