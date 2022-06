Nordjysk DF-kandidat får skideballe for tøsedrengs-tweet

FREDERIKSHAVN:Dansk Folkeparti har i årtier signaleret dansk hygge med familiefotos, rød- og hvidternede duge og et vajende Dannebrog mod en blå himmel som klare våben i signalpolitikken.

Men partiet blev født som et resultat af et kaotisk internet opgør i Fremskridtspartiet i oktober 1995, og lige nu gennemlever partiet en krise så massiv, at hyggen for længst har fået et "u" foran sig.

Det ene medlem af folketingsgruppen efter det andet har forladt partiet, siden Morten Messerschmidt satte sig i formandsstolen 23. januar. Blot seks af de 16 mandater, DF fik ved valget 5. juni 2019 er tilbage, og alle forventer, at den detroniserede formand Kristian Thulesen Dahl inden længe også tager sit gode tøj og går.

Men det er endnu ikke sket, og det fik i weekenden partiets folketingskandidat i Frederikshavn-kredsen, Nana Harring, til på Twitter at kalde samme Kristian Thulesen Dahl for en "tøsedreng".

Nana Harring sikrede sig i marts spidskandidaturet i Frederikshavnkredsen om en plads i Folketinget for DF. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Med direkte reference til Kristen Poulsgaard, som brugte nøjagtigt samme ord på Fremskridtspartiets allersidste årsmøde 1. oktober 1995 - blot fem dage før, Kristian Thulesen Dahl var med til at stifte Dansk Folkeparti sammen med Pia Kjærsgaard.

Hendes varme følelser for sin mangeårige kronprins er iskolde i kølvandet på det brutale magtopgør i partiet. Måske synes hun endda også, at han er en tøsedreng, for hun retweetede i hvert fald Nana Harrings oprindelige tweet.

Det bærer kun ved til balladen i det engang så indflydelsesrige parti, som i disse dage kæmper for overhovedet at overleve frem til næste valg.

Derfor har Nana Harring, som tidligere har gjort sig bemærket i offentligheden ved at dele et foto af sig selv i undertøj i kamp mod hævnporno, søndag stået skoleret for sin kredsformand i Frederikshavn.

Det fortæller eb.dk.

- Jeg finder det fuldstændig forkasteligt, at hun kommer med sådan noget, siger kredsformand Flemming Køster til Ekstra Bladet.

Til mediet understreger formanden, at der blev talt med store bogstaver overfor den 24-årige aarhusianer, som i marts erobrede kandidaturet efter Bent Bøgsted i et kampvalg mod mere lokale navne som Danny Rosenkilde Nielsen og Jamie Voldby - begge fra Brønderslev.

Han oplyser også, at bestyrelsen i den lokale partiforening nu vil drøfte, om Nana Harring kan fortsætte som kredsens folketingskandidat, selv om hun ifølge Flemming Køster har forsikret, at det er slut med kontroversielle tweets om partifæller.

Nordjyske har forgæves forsøgt at få både Flemming Køster og Nana Harring til at kommentere på historien.