Nordjysk minister sletter omstridt app: - Jeg vil ikke have en profil overhovedet

POLITIK:Digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) har valgt at slette TikTok fra sin arbejdstelefon.

- Vi skal tage sikkerheden for personlige data meget alvorligt, så det rigtige for mig er at slette TikTok, siger hun til Nordjyske.

Beslutningen kommer, efter Center for Cybersikkerhed (CFCS) tidligere på ugen frarådede ansatte i staten have TikTok installeret på deres arbejdstelefoner - især ministre, der kan have "behov for et højt sikkerhedsniveau".

Den kinesiske app TikTok er under beskyldning for at videregive personlige oplysninger til en tredje part, som eksempelvis det kinesiske styre.

Den nordjyske minister installerede appen på sin arbejdstelefon i forbindelse med valgkampen for at nå et yngre vælgersegment, men nu er det slut med TikTok på telefonen.

Og hun er ikke den eneste. Siden Center for Cybersikkerheds anbefaling har flere politikere meldt ud, at de har valgt at slette den kinesiske app fra deres arbejdstelefoner.

Nogle har valgt at fortsætte med TikTok på en privat telefon. Det vil Marie Bjerre dog ikke.

- Jeg vil ikke have en TikTok-profil overhovedet. Heller ikke på en privat telefon, siger hun.

- Jeg vil nødigt hen til et samfund, hvor vi er nødt til at have to telefoner for at begå sikkert digitalt. Det er helt afgørende, at udbydere af tjenester overholder reglerne. Det skal de gøre.

Forbud skal tages op i Folketinget

I torsdags oplyste EU-Kommissionen, at man havde valgt at forbyde TikTok på de ansattes arbejdstelefoner. Medarbejdere i EU-Kommissionen skal slette appen hurtigst muligt og senest 15. marts på grund af bekymring om databeskyttelse.

I Danmark er der regler for hvilke ting, der må ligge på sin arbejdstelefon, når man er ansat i Folketinget. De nuværende regler forbyder ikke TikTok.

- Jeg har ikke som digitaliseringsminister taget stilling til, om der er behov for at skærpe reglerne yderligere, siger Marie Bjerre, der dog gerne vil have det drøftet i Folketinget.

- For at vi kan udnytte det store potentiale, der ligger i digitalisering, kræver det, at der er sikkerhed omkring vores data, så derfor er det vigtigt, at vi slår hårdt ned, når der ikke er det.

Tidligere på ugen har Folketingets formand Søren Gade (V) lovet, at Folketinget vil kigge nærmere på sagen om TikTok efter udmeldingen af Center for Cybersikkerhed.

- På den baggrund vil vi tage stilling til hvilke konsekvenser, det skal have for brugen af Folketingets enheder, siger han i en pressemeddelelse.