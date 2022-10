Nordjysk spidskandidat ser gerne Lars Løkke som statsminister: - Dumt hvis jeg sagde andet

STØVRING:De fleste folketingspolitikere har travlt i disse uger, men der er måske lidt ekstra tryk på kedlerne, hvis der står Moderaterne i bunden af ens valgplakater.

Kristian Klarskov, der er spidskandidat for Moderaterne i Nordjylland, føler i hvert fald et øget pres i takt med, at Moderaterne fylder mere og mere i både meningsmålinger og mediebilledet.

- Alle vil gerne have fat i den nye dreng i klassen, hvilket vi jo også havde forudset. Vi havde bare ikke regnet med, at det ville blive så voldsomt, siger han.

Moderaterne ligger i flere meningsmålinger til knap 6 procent af stemmerne. Skulle det stå til troende på valgdagen, vil det føre til et anseeligt antal mandater - og med al sandsynlighed nok til at få den afgørende rolle i midten af det hele som tungen på vægtskålen, når der skal dannes regering.

Kristian Klarskov mener, at fremgangen i meningsmålingerne bunder i, at kandidaterne efter længere tids optakt endelig får mulighed for at fortælle om deres politik.

- Vi har jo brugt halvandet år på at udvikle vores politik, inden vi er gået på gaden med den. Det tror jeg, at folk godt kan lide. Og de kan samtidig lide, at vi er mange kandidater, der kommer fra den virkelige verden.

Kristian Klarskov medgiver, at Lars Løkke Rasmussen, politisk leder for og stifter af Moderaterne, også betyder rigtig meget for partiets fremgang.

- Han er en genial politiker, der nok retorisk og på viden er den stærkeste politiker i Danmark. Det betyder selvfølgelig meget for os andre kandidater, men man skal bestemt ikke undervurdere hele kandidatkorpset og organisationen bag.

Lars Løkke Rasmussen har flere gange sagt, at Moderaterne peger på noget og ikke på nogen.

- Præcis, siger Kristian Klarskov for at bekræfte udmeldingen.

Det lyder nærmest lidt poetisk, men hvad betyder det reelt?

- At gøre det modsatte ville svare til at vælge kirurg, inden man vidste, hvilken operation der skal foretages. Vi har nogle tanker om, hvad vi vil med Danmark, men vi kan ikke sige, hvem der skal føre os derhen, før vi ved, om den person er klar til det.

For Moderaterne handler det om at få så meget af partiets politik igennem, understreger Kristian Klarskov.

- Og så bliver vi nødt til at afvente vælgernes dom, og så tage den derfra. Da hele vores grundlag er, at vi vil gøre op med blokpolitik, så nytter det ikke noget, at vi støtter den ene eller den anden. For så forsvinder det grundlag, og vi bliver et parti ligesom alle de andre.

Kristian Klarskov skrev i juni et debatindlæg i Jyllands-Posten under overskriften "Den kommende statsminister skal være en, der kan samarbejde over midten". Moderaterne kommer til at pege på den kandidat, der vil det brede samarbejde.

Det er der én statsministerkandidat, der vil. Er det så ikke bare Mette Frederiksen, Moderaterne skal pege på?

- Nej, det er det ikke, svarer Kristian Klarskov prompte.

- Vi har meldt nogle krav ud til en kommende regering. Vi vil blandt andet have en uvildig advokatundersøgelse af minksagen, og det kan man jo så spørge Mette Frederiksen, om hun er villig til at gå med til. Men helt overordnet holder vi fast i vores tilgang, indtil vi ved, hvad danskerne vil.

Flere er begyndt at pege på Lars Løkke Rasmussen som en mulig statsminister - dog ofte efterfulgt af det forbehold, at det forekommer usandsynligt. Han har selv kommenteret på det, og sagde til TV 2 mandag aften, at han da i hvert fald ikke ville afvise det, hvis det mod forventning skulle blive aktuelt.

En helt ny Panel Nordjylland-undersøgelse, som Jysk Analyse har foretaget for Det Nordjyske Mediehus, viser, at mange nordjyder gerne ser Lars Løkke Rasmussen som statsminister.

Undersøgelsen er lavet mellem 13. oktober og 17. oktober 2022. De 1459 paneldeltagere blev spurgt ind til, hvilken af de 14 partiledere for de opstillingsberettigede partier, de foretrækker som Danmarks kommende statsminister.

40 procent peger på Mette Frederiksen som den foretrukne, og efter hende følger "Ved ikke" med 20 procent, Jakob Ellemann-Jensen med 10 procent og Lars Løkke Rasmussen med 9 procent.

Konservatives statsministerkandidat, Søren Pape Poulsen, får blot 4 procent, mens Danmarksdemokraternes Inger Støjberg bliver foretrukket som statsminister af 7 procent af de adspurgte.

- Det er alletiders, at Lars Løkke Rasmussen anerkendes for sine evner af kommentatorer, pressen, tidligere ministre og selvfølgelig også af vælgerne. Men han er ikke statsministerkandidat, og det har han også meldt ud, siger Kristian Klarskov.

Men hvorfor er han ikke det?

- Det ville ikke give mening. Jeg kunne selvfølgelig godt se ham som statsminister. Jeg ville være dum, hvis jeg sagde andet. Men jeg synes ikke, at tiden er til at melde sådan noget ud. Det ville give et forkert indtryk af, hvad vores projekt er. Det handler ikke om at få Lars Løkke Rasmussen til at blive statsminister. Det handler om, at vi får så meget af Moderaternes politik igennem som overhovedet muligt.

Lad os sige, at der ikke kommer en bred regering henover midten. Hvad er det så, Moderaterne har at byde på i Folketinget de kommende fire år?

- Det ville stadig handle om at få så meget af vores politik igennem som muligt. Men det er ikke en tanke, jeg bruger meget tid på. For vores hovedopgave er at få den brede regering henover midten. Så jeg tænker slet ikke i de baner endnu, siger Kristian Klarskov.