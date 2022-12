Marie har fået Mette F som chef: Forbavset, men glad

KØBENHAVN:Nordjyske Marie Bjerre (V) er minister i den nye SVM-regering. Mens hun ikke kan skjule sin glæde over telefonen på vej til overdragelsesceremonien, så kan hun heller ikke skjule sin forbavselse.

Hvis jeg tilbage i oktober havde sagt til dig, at du om to måneder ville være minister i en Mette Frederiksen-regering. Hvad tror du så, din reaktion havde været?

- Så havde jeg ikke troet på dig, siger hun og griner.

- Men jeg havde heller ikke troet på, at man kunne få så blåt et regeringsgrundlag med en rød statsminister.

Marie Bjerre kommer til at stå i spidsen for et nyoprettet digitaliserings- og ligestillingsministerium.

Det er så nyoprettet, at det lige skal indrettes først.

- Det skal først stykkes sammen. Man laver simpelthen et nyt ministerium et helt nyt sted, hvor tingene lige skal rykkes på plads, forklarer hun og følger op:

- Jeg skal også lige lande i det. Jeg kommer til at bruge meget tid på at sætte mig godt ind i områderne. Men det er en kæmpe ære at overtage to så vigtige områder. Der er behov for at prioritere områderne. Der er mange udfordringer, men også mange muligheder. Jeg er meget, meget spændt, siger den nyslåede minister.

Da det søndag stod klart, at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, havde droppet kravet om en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i minksagen, var Marie Bjerre ikke begejstret.

Tværtimod.

På Facebook skrev hun blandt andet:

- Ingen skattelettelse er stor nok og ingen skolepolitik eller ældrepolitik er liberal nok til at droppe en advokatvurdering af minkforløbet.

- For mig er sagen meget principiel. Vi må insistere på, at magthavere i dette land overholder lovgivningen. Derfor skal sådanne sager også tages alvorligt, følges til dørs.

Spørgsmålet er, om der stadig er plads til at stå så skarpt på den holdning, når man er blevet minister i en regering ledet af Mette Frederiksen.

- Jeg har ikke ændret holdning. Jeg synes stadigvæk, at det er meget principielt, og at vi skulle have haft en advokatvurdering. Jeg synes, det er forkert, at man aldrig får undersøgt uagtsomheden i det, der blev gjort, siger hun og fortsætter:

- Men det handler også om en erkendelse af, at det kommer vi aldrig nogensinde til at få. For det flertal kommer aldrig til at være der. Og der er der så en erkendelse af, at jeg ikke synes, at det er ansvarligt at sætte sig over i et hjørne for at stå og råbe på noget, man alligevel ikke kan få. Det er ikke sådan, Venstre skal være. Vi tager ansvar og søger indflydelse.

Er der en risiko for, at det kan gøre det svært at arbejde sammen i den her regering, at du stadig bærer rundt på følelsen af, at der burde være en advokatundersøgelse?

- Nej, for det er Venstres linje. I Venstre gik vi til valg på, at vi ville have en undersøgelse. Der er sket det, at valgresultatet ikke giver mulighed for at få det. Og så er det dumt at stå hårdnakket og kræve det.